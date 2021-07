FIIDO M1, la bici elettrica pieghevole con pneumatici fat

Con la bicicletta elettrica risolvete il problema della fatica, ma per alcuni tipi di terreno la spinta artificiale non basta: perciò se state cercando una fat-bike che sia al contempo anche pieghevole, sappiate che in commercio tra le tante c’è l’ottima FIIDO M1.

Probabilmente ne avete già vista qualcuna girare per la vostra città: questa categoria di biciclette si riconosce per le ruote sovradimensionate. Se è vero che in contesti urbani hanno poco senso, questi pneumatici consentono in realtà di pedalare su terreni in cui normalmente una bicicletta tradizionale incontrerebbe difficoltà, in special modo su neve, sabbia e fango, dove sono in grado di offrire una maggiore aderenza rispetto alle ruote standard.

Il pneumatico più largo, che è caratterizzato anche da bassa pressione (siamo tra 0,5 e 1 BAR), è particolarmente utile anche sui terreni sconnessi e nei percorsi simili ai greti dei fiumi, contraddistinti cioè dalla presenza di ghiaia e sassi. L’unico grosso svantaggio è che la presenza di maggior attrito comporta l’impiego di molta più forza per gli spostamenti, ma trattandosi di una bicicletta elettrica questo problema non sussiste.

Se volete quindi una bici per spostarvi agevolmente in spiaggia o per intraprendere un’escursione in montagna e che possa entrare facilmente nel bagagliaio (da chiusa misura 96 x 79 x 45 centimetri), FIIDO M1 è adatta allo scopo perché monta due pneumatici da 20 pollici e larghi 4 pollici. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, monta un motore brushless da 250 Watt che permette alla bici di raggiungere una velocità massima di 31 chilometri orari.

Pesa 25 chili e sostenere fino a 200 chili di peso, usa doppi freni a disco e una serie di batterie 18650 da 12,5 Ah totali che si ricaricano in 8 ore e promettono fino a 100 chilometri di autonomia in pedalata assistita. Usa un cambio Shimano a 7 marce, una catena con 52 denti, sospensioni idrauliche, lampada frontale e fanale catarifrangente sul retro. Infine, il telaio è costruito in lega di alluminio.

Se siete interessati all’acquisto, potete comprare la fat-bike pieghevole FIIDO M1 a 851 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.