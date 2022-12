Film e serie TV in DVD e Blu-ray, sconti su Amazon per Natale

Uno dei regali più gettonati per il Natale è sicuramente il film in DVD o Blu-ray: quando il destinatario è un appassionato di una certa saga, non c’è niente di meglio che presentarsi con la sua pellicola preferita in dono, specie se c’è la possibilità di fare bella figura con un’ultima uscita o con un cofanetto completo.

In tal caso fareste bene a dare un’occhiata alla lista qui sotto perché proprio in occasione delle festività imminenti, molti dei titoli più famosi, ma anche alcuni di quelli usciti pochi mesi fa, sono in sconto su Amazon.

I più interessanti

Per gli appassionati di Harry Potter potete scegliere tra il classico cofanetto con tutti gli 8 film della saga, oppure l’ultimo Animali Fantastici: i Segreti di Silente in 4K. Sempre per quanto riguarda le pellicole della Warner Bros ci sono anche cinque film di James Bond in un unico pacchetto, oppure la collezione di Batman, o la Pain Box Edition di Dune.

Per gli appassionati di serie TV ci sono tutte le cinque stagioni di Gomorra, o le sei di Gossip Girl, mentre tra i classici ci sono la trilogia de Lo Hobbit e le edizioni speciali di Jurassic Park.

Tra i tanti ci sono anche il recente Matrix Resurrections e le 8 stagioni de Il Trono di Spade, sia in 3 DVD che in 33 dischi Blu Ray.

L’offerta

La scelta è ampia e variegata, perciò anziché citarveli tutti fareste bene a sfogliare voi stessi l’elenco per andare così a rintracciare i titoli che più possono soddisfare i vostri gusti o quelli del destinatario a cui intendete regalarli.

L’unica cosa che vi consigliamo è di non tergiversare troppo perché le scorte sono limitate e gli sconti, essendo notevoli (si risparmia almeno un terzo del prezzo ma in molti casi l’offerta è a metà prezzo e in altri arriva persino oltre il 70%), potrebbero non durare a lungo.

Trono Di Spade Stagione 8 (3 Dvd) In offerta a 9,99 € – invece di 34,99 €

sconto 71% – fino a 22 dic 22

Batman Premium Collection In offerta a 49,99 € – invece di 169,99 €

sconto 71% – fino a 22 dic 22

Trono di Spade Stagioni 1-8 (33 Blu Ray) In offerta a 39,99 € – invece di 133,50 €

sconto 70% – fino a 22 dic 22

No Time To Die Digibook (4K Ultra-HD + Blu-ray) (2 Blu Ray) In offerta a 10,99 € – invece di 34,99 €

sconto 69% – fino a 22 dic 22

Fast & Furious 9 (4k Ultra-HD + Blu-ray) (2 Blu Ray) In offerta a 7,99 € – invece di 24,99 €

sconto 68% – fino a 22 dic 22

Harry Potter Collection (Standard Edition) (8 Blu-Ray) In offerta a 13,99 € – invece di 39,99 €

sconto 65% – fino a 22 dic 22

Pretty Little Liars Serie Comp.1-7 (Box 36 Dv) In offerta a 24,99 € – invece di 69,99 €

sconto 64% – fino a 22 dic 22

MATRIX RESURRECTIONS Steelbook [4K Ultra-HD + Blu-Ray] In offerta a 10,99 € – invece di 29,99 €

sconto 63% – fino a 22 dic 22

Universal Classic Monsters Collection (4K Ultra-HD + Blu-Ray) (8 Blu Ray) In offerta a 29,99 € – invece di 79,99 €

sconto 63% – fino a 22 dic 22

Dune (DVD) ( DVD) In offerta a 5,99 € – invece di 14,99 €

sconto 60% – fino a 22 dic 22

Matrix Resurrections Steelbook 1 (4K Ultra-HD + Blu-Ray) (2 Blu Ray) In offerta a 11,99 € – invece di 29,99 €

sconto 60% – fino a 22 dic 22

Tenet V2 (4K Ultra-HD + Blu-Ray) In offerta a 10,49 € – invece di 24,99 €

sconto 58% – fino a 22 dic 22

Matrix Titans Of Cult (4K Ultra-HD + Blu-Ray) In offerta a 14,99 € – invece di 34,99 €

sconto 57% – fino a 22 dic 22

ANIMALI FANTASTICI – I Segreti di Silente Steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray) In offerta a 12,99 € – invece di 29,99 €

sconto 57% – fino a 22 dic 22

Mortal Kombat Steelbook (4K Ultra-HD + Blu-Ray) In offerta a 12,99 € – invece di 29,99 €

sconto 57% – fino a 22 dic 22

Quarto Potere (4K Ultra-HD + Blu-Ray) (2 Blu Ray) In offerta a 17,99 € – invece di 39,99 €

sconto 55% – fino a 22 dic 22

Gossip Girl Serie Comp.1-6 (Box30Dv) In offerta a 26,99 € – invece di 59,99 €

sconto 55% – fino a 22 dic 22

Suicide Squad – Missione Suicida Steelbook (4K Ultra-HD + Blu-ray) In offerta a 13,99 € – invece di 29,99 €

sconto 53% – fino a 22 dic 22

HARRY POTTER 1-8 TRAVEL ART EDITION (4K Ultra HD + Blu-Ray) In offerta a 48,99 € – invece di 99,99 €

sconto 51% – fino a 22 dic 22

GOMORRA LA SERIE COMPLETA 1-5 – Edizione Speciale (DS) In offerta a 34,99 € – invece di 69,99 €

sconto 50% – fino a 22 dic 22

HUNGER GAMES – Steelbook Collection (4K Ultra HD + Blu-Ray) In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a 22 dic 22

JURASSIC PARK STEELBOOK (4K Ultra-HD + Blu-Ray) In offerta a 15,34 € – invece di 29,99 €

sconto 49% – fino a 22 dic 22

JURASSIC WORLD COLLECTION SPECIAL EDITION (4K Ultra HD + Blu-Ray) In offerta a 129,99 € – invece di 249,99 €

sconto 48% – fino a 22 dic 22

007 JAMES BOND DANIEL CRAIG – Collezione 5 Film (4K Ultra HD + Blu-Ray) In offerta a 36,99 € – invece di 69,99 €

sconto 47% – fino a 22 dic 22

MAD MAX ANTHOLOGY (4K Ultra HD + Blu-Ray) In offerta a 36,99 € – invece di 69,99 €

sconto 47% – fino a 22 dic 22

Re Scorpione, Il 20Th Ann Steelbook (4K Ultra-HD + Blu-Ray) (2 Blu Ray) In offerta a 15,99 € – invece di 29,99 €

sconto 47% – fino a 22 dic 22

MIDDLE EARTH VANILLA EDITION (4K Ultra HD + Blu-Ray) In offerta a 99,99 € – invece di 179,90 €

sconto 44% – fino a 22 dic 22

Arancia Meccanica – Titans of Cult – Limited Edition Steelbook (4K Ultra-HD + Blu-Ray) In offerta a 19,99 € – invece di 34,99 €

sconto 43% – fino a 22 dic 22

Pacific Rim – Titans of Cult Limited Edition Steelbook (4K Ultra-HD + Blu-Ray) In offerta a 19,99 € – invece di 34,99 €

sconto 43% – fino a 22 dic 22

DUNE PAIN BOX EDITION (4K Ultra HD + Blu-Ray) In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a 22 dic 22

THE BATMAN (2022) STEELBOOK (4K Ultra HD + Blu-Ray) – Esclusiva Amazon In offerta a 17,99 € – invece di 29,99 €

sconto 40% – fino a 22 dic 22

LO HOBBIT – TRILOGIA CINEMATOGRAFICA + EXTENDED (4K Ultra HD) In offerta a 49,99 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino a 22 dic 22

JURASSIC WORLD: IL DOMINIO STEELBOOK (4K Ultra HD + Blu-Ray) In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a 22 dic 22

