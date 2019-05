Solo 9 euro per il pratico filtro da frigorifero VIOMI, per conservare meglio gli alimenti

Indispensabile se volete conservare al meglio il cibo nel vostro frigorifero, ecco un’imperdibile offerta per il filtro VIOMI, pratico gadget che nasce con lo scopo di migliorare la “vita” del cibo fresco conservato all’interno del più importante elettrodomestico che abbiamo in casa.

Il filtro di VIOMI ha una tripla funzionalità: consente di eliminare i cattivi odori, sterilizzare l’ambiente e ridurre il deterioramento del cibo, favorendone una più lunga conservazione, il tutto sfruttando un filtro erbaceo in gradi di rilasciare enzimi battericidi.

I fattori attivi dell’enzima battericida vengono rilasciati automaticamente dal filtro e si diffondono uniformemente attraverso con un rilascio prolungato. Grazie a questa caratteristica il tasso di sterilizzazione può arrivare fino al 99,9%.

Sfruttando gli ingredienti erbacei, il filtro è in grado di eliminare i cattivi odori provenienti dal cibo, senza però alterare gli aromi propri degli alimenti. Infine grazie alla sua azione attiva, gli alimenti potranno conservarsi più a lungo.

Il funzionamento è molto semplice, basta posizionarlo nell’angolo di uno scomparto e dimenticarselo per un anno là dove l’abbiamo lasciato: il filtro sarà in grado di occuparsi di un volume di circa 80/100 litri per circa 365 giorni, dopo i quali potremo sostituirlo uno più nuovo.

Il filtro VIOMI è in offerta lampo a soli 9 euro circa e si acquista seguendo questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.