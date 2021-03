FIMI PALM 2, videocamera 4K con gimbal incorporato in offerta lampo a 178,92 euro

Perché comprare un gimbal per smartphone e mettere a rischio il telefono quando i video d’azione si possono registrare in alta qualità con una videocamera come FIMI PALM 2? Il gimbal è incorporato e al momento è pure in sconto: 178,92 euro approfittando dell’offerta lampo attiva su Gearbest.

Con una soluzione di questo tipo è possibile lasciare in tasca lo smartphone e prevenire che urti o cadute improvvise possano comprometterne il funzionamento. In più è molto più leggera e tascabile, oltre al fatto che offre tutta una serie di funzioni che ne rendono agevole l’uso e ne aumentano le possibilità che con alternative come gimbal e smartphone insieme, non si potrebbero comunque ottenere.

Partiamo innanzitutto dalla qualità fotografica. Monta una videocamera grandangolare da 14mm, con un angolo di campo pari a 128° e un’apertura di diaframma pari a f/2.4, il tutto su sensore CMOS da 1/2.6″. Registra video in 4K a 30p, quindi siamo ai livelli degli ultimi iPhone, quantomeno sulla carta. Qui però il manico incorporato non solo ne migliora notevolmente la stabilità grazie al sistema a tre assi che assorbe tutti i micromovimenti, ma grazie al joystick direzionale incorporato è molto più facile spostare l’inquadratura con un solo dito.

C’è anche il tasto REC per avviare e fermare rapidamente la registrazione anche quando si indossano un paio di guanti o con le mani bagnate, e attraverso la spia LED, anche sotto la luce diretta del Sole, è possibile sapere se si sta registrando oppure no, oltre a quanta energia resta nella batteria. Nel frattempo il telefono è al sicuro in tasca o nello zaino, senza che lo schermo sempre acceso ne prosciughi la batteria.

FIMI PALM 2, conosciuto internamente col codice YTXJ06FM, include anche un tasto “Selfie” sul manico che permette in un lampo di ruotare la telecamera per rivolgerla verso il volto dell’utente, utile per i vlogger che devono temporaneamente portare l’attenzione su se stessi senza dover ruotare la maniglia tra le mani. Ci sono inoltre alcune tecnologie molto utili in diversi contesti, come ad esempio quella correlata al riconoscimento dei volti per mantenerli a fuoco anche in movimento e la modalità “Smart Track” che attiva l’inseguimento intelligente del soggetto, così se l’operatore video è impegnato in altro può lasciare che sia la telecamera a mantenere il soggetto al centro dell’inquadratura, anche se uno o entrambi si stanno muovendo.

E’ incorporato un microfono con tecnologia di riduzione del rumore e ci sono sia l’attacco a vite da 1/4″ per fissarlo ad un’asta selfie o un treppiede, sia una presa jack audio per sfruttare eventualmente un microfono esterno di migliore qualità. Può registrare video in timelapse, motionlapse, hyperlapse e alla moviola (rallentando di 2, 3 o 4 volte) e può effettuare uno zoom digitale 3x. Le clip vengono registrate in MP4.

Per quanto riguarda le foto c’è la modalità “Panorama” che permette di scattare in sequenza più fotografie muovendo automaticamente la videocamera ed unirle poi in un’unica immagine panoramica. Gli scatti sono da 12 MP in JPG ed eventualmente anche in DNG, il formato che maniente la qualità al massimo (a discapito dello spazio occupato su disco) per un’eventuale elaborazione con i software di fotoritocco professionali. Tra le altre caratteristiche del sistema per quanto riguarda foto e video, segnaliamo una velocità di scatto compresa tra 30 secondi e 1/8000 di secondo e sensibilità della pellicola compresa tra 100 e 3200 ISO.

FIMI PALM 2 ha una batteria da 2.600 mAh che promette fino a 308 minuti (poco più di 5 ore) di autonomia con una sola carica. Incorpora anche un chip WiFi Dual Band a 2.4 GHz e 5.8 GHz che permette di collegarsi in wireless ad uno smartphone dal quale, tramite applicazione, è possibile dare un’occhiata della ripresa in tempo reale oppure controllare tutto il sistema alla distanza consentita dal collegamento senza fili.

Come dicevamo rispetto all’accoppiata gimbal+smartphone, oltre a evitare di correre il rischio di rompere il telefono nelle riprese d’azione, si guadagna anche in compattezza. Tutto l’accessorio misura complessivamente 3,25 x 3,55 x 13,25 centimetri e pesa 145 grammi.

Se volete comprarlo, come dicevamo al momento FIMI PALM 2 è in offerta lampo su Gearbest. Generalmente costa 286,78 euro ma con lo sconto attuale, pari al 38%, lo pagate 178,92 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.