Firefox ora permette di sfruttare l’AI di Perplexity per le ricerche

Mozilla ha rilasciato un aggiornamento per Firefox. La versione 144 del browser desktop offre la possibilità di eseguire ricerche con Perplexity, motore di ricerca basato su chat bot con intelligenza artificiale generativa.

Dalla barra dove si inseriscono gli URL o si eseguono le ricerche è possibile fare click sul pulsante di Ricerca unificata con l’icona del proprio motore di ricerca predefinito (il pulsante a sinistra nella barra di ricerca/inserimento URL) e dal menu a discesa che appare selezionare Perplexity AI per eseguire le ricerche con quest’ultimo. Dalle Preferenze del browser è anche possibile selezionare la sezione “Ricerca” e da qui impostare Perplexity come motore di ricerca predefinito.

Gli sviluppatori di Mozilla spiegano che Perplexity offre risposte colloquiali con citazioni delle fonti (i link sfruttati per la risposta testuale), ed è quindi possibile convalidare le informazioni senza bisogno di ulteriori ricerche.

Gruppi di schede, Profili e altre novità

La versione 144 di Firefox integra novità che riguardano anche i Gruppi di schede e i Profili.

La scheda attiva ora rimane visibile, mantenendo tutto in ordine anche quando il gruppo è compresso; è possibile trascinare una scheda in un gruppo compresso senza espanderlo automaticamente.

I profili multipli sono utili per creare profili separati per vari utilizzi del browser (es. lavoro, scuola o altro ancora). Ogni profilo prevede segnalibri, cronologia, login, estensioni e temi separati, ed è possibile personalizzarli con nome, avatar e colori.

Come avevamo accennato qui, Mozilla ha aggiunto anche la ricerca visuale con l’AI sfruttando Google Lens: con un click con il tasto destro del mouse/trackpad su una immagine sarà possibile: trovare prodotti, luoghi o oggetti simili, copiare, tradurre o cercare il testo presente in una immagine, prendere spunto per imparare, viaggiare o fare shopping.

Altre novità sono la possibilità di chiudere la finestra picture-in-picture senza interrompere la riproduzione del video e l’uso della crittografia AES-256-CBC per le credenziali conservate nel password manager.

L’ultima versione di Firefox si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

Per tutte le notizie su Firefox e Mozilla si parte da questa pagina.