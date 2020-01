Fitbit Versa in sconto, grazie a un coupon si acquista a 81,66 euro

Se volete entrare nel mondo del fitness Fitbit, con un accessorio che non sia un semplice bracciale, ma un vero e proprio smartwatch a 360 gradi, ecco il Fitbit Versa, vero e proprio rivale di Apple Watch sotto tanti punti di vista. Ad oggi, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce, vi costerà soltanto 81,66 euro.

Abbiamo recensito lo smartwatch in questa specifica recensione, che si distingue per un look classico. Fitbit Versa offre una lunga serie di funzioni e vantaggi rispetto alle band tradizionali da polso, come un display LCD personalizzabile con risoluzione di 300 x 300, rilevazione avanzata del battito cardiaco, app store per programmi specifici, memoria interna per brani musicali.

Inoltre, trattandosi di uno dei brand più noti nell’ambiente, potrà godere di un sistema, app e della community sviluppato da anni da Fitbit. In più permette anche la personalizzazione del cinturino.

Tra le altre funzionalità, Versa gode di un sensore per il calcolo della SpO2, in grado di indicare i livelli di ossigenazione del sangue. A livello di compatibilità, Fitbit Versa si basa su un sistema operativo proprietario, che offre comunque un approccio multi-piattaforma, compatibile con Android e iOS.

L’orologio, come già accennato, è ottimizzato per il fitness, e permette di tenere traccia di esercizi specifici, contare i passi, tenere traccia delle variazioni del battito cardiaco, a seconda dell’esercizio fisico: tutti questi elementi permetteranno allo smartwatch di calcolare il proprio punteggio cardio, oltre che il VO2 max.Ottima l’autonomia, grazie ai 145 mAh, che assicurano 4 giorni di utilizzo, mentre non bisogna dimenticare che l’orologio si adatta anche al nuovo, e che è impermeabile fino a 50 metri.

Sul mercato Fitbit Versa costa intorno ai 150 euro, ma al momento su GearBest con il codice sconto W40C569C66627000 si acquista a 81,66 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.