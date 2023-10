Foppapedretti, la qualità per la casa nelle Festa delle offerte Prime

Nei giorni di sconti non mancano mai i prodotti Foppa Pedretti. L’azienda lombarda è nota per l’uso sapiente del legno naturale per creare accessori per la casa grazie al quale si è conquistata un enorme credito a livello nazionale ed internazionale.

Ecco una lista completa dei prodotti che abbiamo selezionato a meno delle varianti di finitura e colore.

Foppapedretti Lo Stiro Mobile con Asse da Stiro a Scomparsa, Legno, Bianco In offerta a 239,99 € – invece di 483,00 €

sconto 50% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Struttura Centrale Ricambio Ursus, Bianco In offerta a 31,99 € – invece di 41,70 €

sconto 23% – fino a 11 ott 23

CENERENTOLA 12 H GHIACCIO In offerta a €‎ 149,99 – invece di €‎ 215,00

sconto 30% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti 4 Ruote Gommate per Mobili da Stiro, Nero In offerta a €‎ 19,99 – invece di €‎ 28,30

sconto 29% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti 4 Ruote Nylon Stendibiancheria e Carrelli, Nero In offerta a €‎ 11,99 – invece di €‎ 18,00

sconto 33% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Amelie Portacravatte, Naturale In offerta a €‎ 14,90 – invece di €‎ 28,00

sconto 47% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Assai Asse da Stiro, Naturale In offerta a €‎ 109,99 – invece di €‎ 215,00

sconto 49% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Asso Postazione Da Stiro, Beige (Naturale), 1 Ripiano Grande, ?30 x 50 x 106 cm 16.8 Kg In offerta a €‎ 169,99 – invece di €‎ 373,00

sconto 54% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Carrello Go Up portaspesa In offerta a €‎ 99,99 – invece di €‎ 209,00

sconto 52% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti CENERENTOLA 12 H, per Scarpe, BIANCO In offerta a €‎ 149,99 – invece di €‎ 215,00

sconto 30% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Dandy Portacravatte, Bianco In offerta a €‎ 24,99 – invece di €‎ 47,50

sconto 47% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Giorgio portacinture, Naturale In offerta a €‎ 11,99 – invece di €‎ 20,80

sconto 42% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Go Fast Carrello Portaspesa Pieghevole, Blu (Ocean) In offerta a €‎ 96,99 – invece di €‎ 188,00

sconto 48% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Gulliver Stendibiancheria Metallo Pieghevole, Wengè, Asciugare il capo In offerta a €‎ 119,99 – invece di €‎ 268,00

sconto 55% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Gulliver Stendibiancheria Pieghevole, Alluminio Bianco In offerta a €‎ 109,99 – invece di €‎ 268,00

sconto 59% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti ilMollettone Ricambio per Asse da Stiro, Poliestere, Bianco In offerta a €‎ 15,99 – invece di €‎ 26,30

sconto 39% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Lacopertina Copertina Ricambio Per Asse Da Stiro, Grigio, ?103 x 52 cm, 120 grammi In offerta a €‎ 13,99 – invece di €‎ 26,30

sconto 47% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Lo Stiramaniche Accessorio Stiro, Naturale In offerta a €‎ 23,99 – invece di €‎ 42,00

sconto 43% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Morfeo Vassoio , Noce In offerta a €‎ 58,99 – invece di €‎ 118,00

sconto 50% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Myhome Octopus Stendino 18 Raggi Estraibili in Alluminio, Bianco In offerta a €‎ 89,99 – invece di €‎ 147,00

sconto 39% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Sprint Carrello Portavivande, Portata massima 5kg/ripiano, Naturale In offerta a €‎ 149,99 – invece di €‎ 240,00

sconto 38% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Stir8 Mobile stiro con piano a scomparsa, Canaletto In offerta a €‎ 179,99 – invece di €‎ 261,00

sconto 31% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Stirofast Asse da Stiro Pieghevole da Tavolo, Noce In offerta a €‎ 59,99 – invece di €‎ 110,00

sconto 45% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Supergulliver Stendibiancheria, Alluminio, Bianco, 189 x 122 x 174 cm In offerta a €‎ 129,99 – invece di €‎ 315,00

sconto 59% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Supergulliver Stendibiancheria, Legno, Bianco/Marrone, 189 x 122 x 174 cm In offerta a €‎ 139,99 – invece di €‎ 294,00

sconto 52% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Tub8 Stendino da Parete in Legno, Naturale In offerta a €‎ 54,99 – invece di €‎ 84,00

sconto 35% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Ursus Stendibiancheria, Naturale Indumenti In offerta a €‎ 159,99 – invece di €‎ 304,00

sconto 47% – fino a 11 ott 23

PIANO COMPLETO PER STIRO In offerta a €‎ 33,99 – invece di €‎ 52,50

sconto 35% – fino a 11 ott 23

Foppapedretti Allungo Stendino Naturale, Naturale, 1 Ripiano Grande, ?19 x 54 x 128 cm 14.2 Kg In offerta a 229,99 € – invece di 446,00 €

sconto 48% – fino a 11 ott 23

