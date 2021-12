Foundation di Asimov su Apple TV+, tra le serie più piratate del 2021

Apple TV+ non vanta il market share di concorrenti quali NetFlix e Prime Video ma il servizio della Mela offre varie produzioni originali, alcune delle quali hanno ricevuto nomination ai Primetime Emmy Award e Golden Globe.

Foundation (in italiano “Fondazione) – una serie basata sui celebri romanzi di Isaac Asimov e che racconta il viaggio di un gruppo di esiliati con lo scopo di salvare l’umanità e ricostruire la civiltà durante la caduta dell’Impero Galattico – è tra le serie più piratate del 2021.

Lo riferisce il sito TorrentFreak spiegando che Foundation è uno dei programmi più piratati del 2021, permettendo di inserire per la prima volta il servizio Apple TV+ su questa particolare lista compilata ogni anno.

Al primo posto troviamo Wandavision (su Disney+) e al secondo Loki (anche questo su Disney+), seguono poi: The Witcher (Netflix), The Falcon and the Winter Soldier (Disney+), Hawkeye (Disney+), What If…? (Disney+), Foundation (Apple TV+), Rick and Morty (Cartoon Network/Netflix/HBO Max), Arcane (Netflix) e Wheel of Time (Amazon Prime Video).

