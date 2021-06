FoxDock, supporto iPad con dockingstation incorporata a 61,05 euro

Se volete creare una postazione sulla scrivania che vi permette di sfruttare a pieno le potenzialità degli iPad, specialmente quelli della serie Pro, non fatevi sfuggire l’offerta lampo sullo speciale supporto FoxDock, che comprate a 61,05 euro.

Si tratta di un supporto un po’ speciale perché oltre a sostenere lo schermo, permette di espandere le porte del tablet: nella solida base infatti sono state incorporate una serie di prese che aumentano le possibilità di collegamento sfruttando la presa USB-C di iPad Pro. In pratica basta collegare il dispositivo alla presa USB-C sulla destra e, in un sol colpo, sarà possibile collegare fino a 7 periferiche contemporaneamente.

Ci sono infatti due prese USB-A di tipo tradizionale con tecnologia 3.0 alle quali si possono collegare mouse e tastiera con filo, oppure due dischi esterni, chiavette USB e qualsiasi altro dispositivo che si collega a questa tipologia di porta. C’è poi la presa jack audio da 3.5 millimetri per collegare un paio di cuffie o un impianto audio esterno e due lettori per schede, uno di tipo microSD e uno SD, per poter accedere al contenuto di queste memorie direttamente da iPad.

C’è anche una presa HDMI per collegarlo ad un monitor esterno e una seconda presa USB-C con velocità di trasferimento dati pari a 5 Gbps e supporto alla ricarica pass-through a 60 W, quindi perfettamente compatibile con qualsiasi iPad attualmente in commercio.

Tutta la struttura è realizzata in metallo, nello specifico in lega di zinco, e il supporto è chiaramente regolabile nell’inclinazione, in modo tale da poter adattare l’angolo di visione in base alla postazione.

Se siete interessati all’acquisto, il supporto FoxDock è attualmente in promozione: anziché 79,99 euro risparmiate il 24%, quindi pagandolo 61,05 euro, sfruttando l’offerta lampo attualmente in corso. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.