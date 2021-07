“Freedom Phone” è il telefono concepito per i supporter di Donald Trump

Un nuovo telefono da 499$ concepito come il dispositivo perfetto per i supporter di Trump, con tanto di app “libere da censure”, app di serie amate dai conservatori statunitensi (es. Parler e Rumble), piattaforme per diffondere di tutto e di più senza alcun controllo e anche un presunto sistema operativo anti-sorveglienza denominato “FreedomOS”.

Il sito The Daily Beast riferisce tuttavia che il dispositivo in questione non è altro che uno smartphone a basso costo prodotto dall’azienda cinese Umidigi. Il dispositivo non è altro che l’Umidigi A9 pro, acquistabile su AliExpress a partire da 119$.

Il sistema operativo “Freedom OS” è basato su Android riferisce l’uomo che propone il dispositivo: Erik Finman, un personaggio divenuto milionario investendo in Bitcoin a 12 anni. Nel corso di un evento in live streaming per promuovere il dispositivo, l’attivista di destra Anna Khait è sembrata confusa dalle domande dei fan, e alla richiesta se si trattasse di un dispositivo Android ha risposto di non essere sicura e che si tratta di un “Freedom Phone“.

Today I'm announcing the Freedom Phone.

This is the first major pushback on the Big Tech companies that attacked us – for just thinking different.

Complete with it's own Uncensorable App Store & Privacy Features.

We're finally taking back control. https://t.co/tOSnuxncfd pic.twitter.com/Hykp08ITCQ

— ERIK FINMAN (@erikfinman) July 14, 2021