Friggitrice ad Aria Princess a 79,99€, compatta, trasparente e in sconto

Pubblicità La Princess 182258 è una friggitrice ad aria che unisce una grande capacità da 8 litri a un design compatto e salvaspazio e oggi potete acquistarla su Amazon a 79,99€ invece di 109,99€. Nonostante il corpo compatto, il cestello può contenere fino a 1,5 kg di alimenti, abbastanza per preparare pasti completi per fino a 6 persone. La potenza di 2000 Watt garantisce una cottura uniforme e veloce, mentre il livello di rumorosità ridotto a 55 dB la rende ideale anche in ambienti condivisi. La tecnologia ad aria calda circolante vi permette di friggere, grigliare e arrostire senza olio, ottenendo piatti croccanti e leggeri in modo più salutare. L’interfaccia con display LED è intuitiva e facile da usare: potete scegliere tra 8 programmi automatici, oppure personalizzare la cottura con timer e termostato regolabile. Al primo utilizzo, potreste avvertire un leggero odore dovuto al riscaldamento del rivestimento interno: è un fenomeno del tutto normale e temporaneo. Il cestello antiaderente è removibile e si lava facilmente con una spugna morbida. Anche l’assemblaggio è semplice, e grazie al manuale illustrato, potrete sfruttare tutte le funzioni in modo immediato. Se cercate una friggitrice potente, capiente ma compatta, questa è un’occasione da non perdere: acquistate ora la Princess 182258 a 79,99€ su Amazon prima che vada esaurita!

