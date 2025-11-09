Friggitrice Moulinex ad infrarosso: tecnologia innovativa e sconto a 109,99€

Se cercate una friggitrice ad aria diversa da tutte le altre, capace di ovviare alcuni dei limiti dei modelli convenzionali, andare su Amazon dove trovate in offerta Moulinex Easy Fry Infrared, basata sulla alla tecnologia a infrarossi . Il costo è di 109,99€, molto conveniente rispetto al listino di 169,99€.

Infrarossi e doppia resistenza per una cottura veloce

La Moulinex Easy Fry Infrared si distingue in primo luogo per la tecnologia a infrarossi. Grazie ad essa cuoce gli alimenti in modo diretto e uniforme, agendo dall’alto verso il basso e permettendo di ottenere piatti croccanti senza bisogno di mescolare o capovolgere il cibo.

In combinazione con la doppia resistenza, il calore si distribuisce in modo uniforme su tutti i lati. Si può monitorare la cottura grazie a una finestra trasparente, senza aprire il cestello, e raggiunge temperature fino a 240°, il doppio più rapidamente rispetto ad altri modelli della stessa linea.

Design compatto e capienza da 7 litri

La Moulinex Easy Fry Infrared si distingue per l’equilibrio tra capienza e ingombro. Il cestello da 7 litri permette di cucinare fino a 8 porzioni, perfetta per famiglie o cene con amici, ma il design rimane abbastanza compatto da adattarsi anche a cucine con poco spazio.

Il pannello comandi è completamente digitale, con un’interfaccia semplice e intuitiva, che offre accesso immediato a tutte le impostazioni di cottura.

Modalità preimpostate e pulizia facilitata

Il pannello digitale include 8 programmi automatici, una modalità manuale e la funzione mantenimento in caldo, rendendo la friggitrice versatile per numerose ricette: dalle patatine al pesce, fino ai dolci.

Il cestello è antiaderente e lavabile in lavastoviglie, per semplificare la manutenzione quotidiana. In più, tramite l’app My Moulinex, si possono scoprire ricette e suggerimenti personalizzati.

Per quanto riguarda il prezzo, ora è proposta a 109,99€, invece dei 169,99€ di listino, Anche se è stata presentata ad un prezzo più basso, quello proposto oggi è il minimo

