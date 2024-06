FRITZ!Mesh Set è la coppia per Wi-Fi 6 super senza compromessi

Pubblicità

L’accoppiata FRITZ!Mesh Set è la proposta di AVM per avere a disposizione una rete Wi-Fi 6 potente e veloce ovunque, anche in locali di grandi metrature e in presenza di pareti spesse.

Il set è composto dal router FRITZ!Box 4060 e dal ripetitore FRITZ! Repeater 3000 AX: lavorando insieme creano una sola grande rete senza fili Mesh che assicura un collegamento stabile e veloce per computer portatili e smartphone, ma anche dispositivi più stanziali come smart TV e console per videogiochi, ovunque siano posizionati.

Il costruttore assicura prestazioni top anche negli angoli e nelle stanze dove tecnologie e dispositivi precedenti non riescono a offrire copertura oppure registrano sensibili cali delle prestazioni. La ricetta per ottenere tutto ciò è l’abbinamento della tecnologia Wi-Fi 6, l’impiego di tre unità radio (tri-band) in entrambi i dispositivi, infine la tecnologia delle reti Mesh Wi-Fi di AVM.

La velocità massima di trasferimento dati del router FRITZ!Box 4060 arriva fino a 6 Gbit al secondo, ma quando è collegato con FRITZ!Repeater 3000 AX (basta premere un tasto) una delle due bande da 5 GHz viene impiegata esclusivamente per le comunicazioni con il router. In questa configurazione la velocità massima arriva fino a 4.200 Mbit al secondo, mentre le altre due unità radio rimangono libere per i collegamenti veloci con i dispositivi.

Oltre alle funzioni tradizionali dei router da sempre AVM arricchisce i suoi dispositivi con una ampia serie di funzioni e tecnologie in grado di fare la differenza, sopratutto per gli utenti più esigenti. Grazie alla presenza di una porta USB 3.0 è possibile collegare al router unità di archiviazione e stampanti per trasformarli al volo in unità di rete sempre disponibili per tutti i nostri dispositivi, dentro e fuori casa.

Tramite la porta WAN da 2,5 gigabit è possibile collegare il router a qualsiasi modem, in questo modo è possibile sfruttare qualsiasi tipo di connessione Internet, dal vecchio filo, passando per ADSL e fibra. Sempre nel router sono disponibili tre porte LAN gigabit aggiuntive, utili per collegare al volo in rete archiviazione dati, smart TV, stampanti, console, altre due porte LAN gigabit sono disponibili nel FRITZ!Repeater 3000 AX.

Ricordiamo che il router AVM integra anche le funzioni di una stazione base DECT in grado di gestire fino a sei telefoni cordless e altre app e funzioni per la casa smart per illuminazione, energia e riscaldamento.

Il FRITZ!Mesh Set è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 429 euro IVA inclusa: i prodotti AVM sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.