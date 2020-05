FULCRUM MINIBOT è la stampante 3D per bambini, ora in offerta a 130,90

Sono davvero tante, al giorno d’oggi, le stampanti tridimensionali presenti sul mercato, eppure in effetti ne mancava una dedicata ai bambini. Eccola, finalmente. Prende il nome di FULCRUM MINIBOT, e naturalmente consente ai più piccoli di dar spazio alla propria immaginazione, per dar vita a piccoli giocattoli o anche oggetti educativi. In offerta a 130,90 euro, si acquista direttamente a questo indirizzo.

MINIBOT 1.0, soprattutto in questo momento, è l’ideale per mantenere in allenamento la creatività dei più piccoli. La stampante di piccole dimensioni può essere posizionata in un qualche angolo della stanzetta, senza ingombrare troppo. Il processo di stampa è facile e silenzioso.

Nel dettaglio, la periferica misura appena 210 x 210 x 220 mm, ma non manca di alcune caratteristiche presenti nelle macchine più grosse, come ad esempio uno schermo tattile da 2,8 pollici, che offre un angolo di visione di 45 gradi, e che mostra tutti i dettagli di stampa in bella vista, così da facilitare al massimo il lavoro.

La stampante permetterà ai bambini di utilizzare la fantasia per creare giocattoli unici, stimolare l’immaginazione e la creatività. La stampante propone una piattaforma magnetica rimovibile per facilitare la pulizia della periferica.

Inoltre, per tenere i più piccoli al sicuro durante la stampa, è presente una protezione completamente trasparente che impedisce ai bambini di toccare l’ugello e durante la stampa.

MINIBOT 1.0 gode di funzioni di sicurezza come la ripresa di stampa dall’ultima posizione registrata dopo aver subito uno stacco improvviso di energia. Supporta anche la connessione WiFi, anche se il modulo wireless deve essere acquistato separatamente. Di seguito riportiamo in modo schematico alcune caratteristiche tecniche della stampante:

Marca : FULCRO

: FULCRO Modello : MINIBOT 1.0

: MINIBOT 1.0 Material e (corpo) : ABS

e : ABS Bordo della Piattaforma : Lega di alluminio

: Lega di alluminio Precisione Incisione : ± 0,1 mm

: ± 0,1 mm Quantità Ugello : Singolo

: Singolo Diametro Ugello : 0.4 millimetri

: 0.4 millimetri Temperatura dell’ugello : Da 0 a 260 gradi

: Da 0 a 260 gradi Spessore dello Strato : 0.1-0.4mm

: 0.1-0.4mm Stampa da Scheda di Memoria : MicroSD

: MicroSD LCD Schermo : sì

: sì Velocità di Stampa : <100mm/s,

: <100mm/s, Materiale di Supporto : PLA

: PLA Diametro Materiale : 1.75 millimetri

: 1.75 millimetri Formato del File : OBJ,STL

: OBJ,STL Precisione di posizionamento XY : 0.05mm

: 0.05mm Precisione di posizionamento Z : 0.0025mm

: 0.0025mm Voltaggio : 110V / 220V

: 110V / 220V Supporto OS : Windows7 / 8/10 / macOS

: Windows7 / 8/10 / macOS Tipo di Connettore : USB,Wi-Fi

: USB,Wi-Fi Peso : 3,5000 kg

: 3,5000 kg Dimensioni: 21,00 x 21,00 x 22,00 cm

Al momento FULCRUM MINIBOT si acquista in sconto a 130,90 euro direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.