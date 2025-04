Vita in giardino Smart con le offerte di GeekMall

Con la bella stagione torna la voglia di passare più tempo all’aperto, magari prendendosi cura del giardino o organizzando momenti di relax all’aria aperta. GeekMall propone una selezione di prodotti pensati per semplificare la vita in giardino e rendere più pratiche le attività all’aria aperta, con sconti validi fino al 13 Maggio su dispositivi utili come tosaerba elettrici, aspiratori per piscina, friggitrici ad aria e stazioni di energia portatili.

Oltre agli sconti già attivi, se si tratta di comprare macchine da caffè, pulitori per piscine, tosaerba e stazioni di alimentazione, è possibile aumentare il risparmio utilizzando il codice:

100GIARD10 per risparmiare altri 10 € spendendo almeno 100 €;

per risparmiare altri 10 € spendendo almeno 100 €; 400GIARD30 per ridurre la spesa nel carrello di 30 € se si stanno spendendo almeno 400 €;

per ridurre la spesa nel carrello di 30 € se si stanno spendendo almeno 400 €; 750GIARD50 per un ulteriore sconto di 50 € su un totale di 750 € nel carrello.

Di seguito vi proponiamo inoltre una serie di prodotti attualmente in offerta indicandovi per ciascuno il link di acquisto e il codice particolare che permette di scontare ulteriormente il prezzo in fase di acquisto. Tutti gli altri li trovate invece qui.

FOSSiBOT F2400

Questa centrale elettrica portatile ha una capacità di 2048 Wh e una potenza di uscita di 2400 W, adatta quindi a una vasta gamma di dispositivi, dai piccoli elettrodomestici ai più grandi.

Dispone di 16 porte di uscita (AC, USB, DC) e utilizza una batteria LiFePO4 che promette oltre 3500 cicli di ricarica. La funzione UPS permette un passaggio rapido all’energia di riserva in caso di blackout.

Si distingue per la ricarica ultra rapida che consente di passare dal 0% al 100% in 90 minuti tramite rete elettrica e solare. La tecnologia dell’inverter bidirezionale ottimizza invece la carica, con l’80% della batteria che si ricarica in 70 minuti.

È possibile ricaricarla tramite presa elettrica, energia solare o auto, e una manopola lascia regolare la velocità di carica, proteggendo i dispositivi e aumentando la durata della batteria.

FOSSiBOT F2400 normalmente costa 749 €, ma inserendo il codice vtkRKKvL nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 699 €.

WYBOT C1

È un robot pulitore per piscina, senza fili e progettato per offrire una pulizia completa ed efficiente su tutte le superfici, inclusi pavimento, pareti e linea d’acqua. Dotato di spazzole in PVC ad alta aderenza e una potente pompa da 2642 GPH, rimuove efficacemente detriti come foglie, sabbia e sporco ostinato.

Grazie al sistema di navigazione intelligente, segue percorsi ottimizzati (a N per le pareti e a S per il pavimento) assicurando una copertura totale.

Ha un’autonomia di fino a 150 minuti e si ricarica in sole 3 ore, permettendo cicli di pulizia frequenti. È adatto a piscine fino a 1.615 m² e una profondità massima di 4 metri.

WYBOT C2 normalmente costa 499 €, ma inserendo il codice ACJCDRBU nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 479 €.

HiBREW H1B

È una caffettiera 6-in-1 compatibile con capsule Kcup, Nes, DG, E.S.E. e caffè in polvere. Può preparare caffè caldo o freddo con regolazione della temperatura fino a 95°C e del volume dell’acqua per personalizzare l’intensità.

La pressione di 20 bar e la tecnologia di riscaldamento a spirale promettono un’estrazione di alta qualità con una crema gustosa. C’è inoltre l’auto-spegnimento dopo 15 minuti di inattività e la protezione anti-secchezza per mantenere la macchina sempre al massimo dell’operatività.

Con serbatoio da 600 ml, c’è infine un indicatore LED per controllare facilmente lo stato delle varie modalità disponibili. Ottima per chi cerca una macchina versatile e performante per ogni tipo di caffè.

HiBREW H1B normalmente costa 105 €, ma inserendo il codice 3TN8QH1B nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 95 €.

HiBREW H4B

È una caffettiera portatile senza fili 3 in 1, compatibile con capsule Nespresso, Dolce Gusto e caffè macinato (macinatura fine per espresso).

La batteria ricaricabile da 2200 mAh consente di preparare fino a 80 tazze di caffè freddo con una sola carica, mentre la pompa ad alta pressione da 15 bar assicura un espresso di qualità con crema densa e aroma intenso.

C’è un solo tasto per avviare l’estrazione, sia con acqua calda che fredda, e offre tempi di preparazione rapidi (da 60 secondi a 8 minuti a seconda dell’alimentazione). Leggera (600 g), con custodia inclusa, è ideale per viaggi, campeggio, escursioni e uso in ufficio.

HiBREW H4B normalmente costa 99,99 €, ma inserendo il codice DZSF7IRK nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 89,99 €.

WYBOT C2

È un robot aspirapolvere per piscina senza fili, progettato per offrire una pulizia intelligente e mirata grazie alla sua telecamera AI e alla tecnologia di visione avanzata. È adatto a piscine fino a 180 m² e rileva con precisione i detriti come foglie, ramoscelli e muschio.

Il sistema di filtrazione a doppio strato (filtro da 3 µm e cestello da 180 µm) assicura una copertura di pulizia del 99%, mentre le 8 modalità di pulizia personalizzabili permettono di trattare ogni parte della piscina, incluse pareti e linea di galleggiamento.

Il controllo avviene tramite app WYBOT, che consente la programmazione e la gestione delle operazioni in modo semplice e flessibile. Con un’autonomia fino a 180 minuti e una ricarica rapida in 3 ore, è ideale per sessioni prolungate su superfici ampie. Include anche un ampio serbatoio da 3 litri, rendendolo una soluzione efficace e comoda per la manutenzione automatica della piscina.

WYBOT C2 normalmente costa 949 €, ma inserendo il codice CML2CIBG nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 799 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

