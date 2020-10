Geniale custodia in pelle per MacBook con tappetino mouse incorporato in sconto del 40%

Di custodie per MacBook ne esistono a bizzeffe ma di geniali come quella di GANGXUN si contano sulla punta delle dita di una mano. Perciò se volete accompagnare il vostro computer ad un accessorio davvero utile, valutate l’acquisto adesso perché grazie ad un’offerta lampo ve la portate a casa per soli 12,90 euro.

C’è attivo uno sconto del 40% su un prodotto che a nostro avviso può essere davvero una valida alternativa alle solite custodie. Innanzitutto i materiali: è realizzata in morbida pelle, con interno morbido e antigraffio, quindi non solo è elegante ma anche sufficientemente protettiva. E’ di quelle di tipo “a busta”, dove ci infilate dentro il computer e lo proteggete esternamente in maniera completa, ma il bello arriva adesso.

La copertina con cui si chiude l’apertura è un po’ più grande del solito perché si trasforma in un pratico tappetino per mouse. In pratica quando sfilate il portatile dalla custodia potete poggiarlo sopra di essa come una tovaglietta, proteggendo così anche il fondo da eventuali graffi e con la porzione in eccesso ci appoggiate il mouse, magari proprio il Magic Mouse di Apple, per usarlo con una migliore scorrevolezza soprattutto quando vi trovate in superfici dove i mouse fanno fatica a muovere il cursore con precisione.

Insieme alla custodia è incluso nell’acquisto anche una borsetta porta mouse, una per il caricatore e due laccetti per bloccare i cavi. Tutti nello stesso materiale (quindi pelle rigida fuori e morbida e antigraffio dentro) con cui è realizzata la custodia.

Questa custodia è disponibile in cinque diverse colorazioni: blu, marrone, rosso, oppure nei più classici nero o beige. E’ realizzata in 4 diversi formati per poter ospitare i MacBook, Air e Pro compresi, ma anche altri computer portatili aventi schermo di dimensioni pari a 11″, 12″, 13″ e 15″ di diagonale.

Normalmente viene venduta per poco meno di 22 euro ma grazie all’offerta lampo attualmente in corso su Gearbest ve la portate a casa per soli 12,90 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.