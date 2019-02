Tutto sotto controllo con GF07, il mini-tracker GPS magnetico a meno di 9 euro

Mettete il GPS alla vostra automobile, alla moto o a qualsiasi altro oggetto di cui non volete più perdere traccia con GF07, un piccolo modulo pensato proprio per questo scopo.

Grazie ai due potenti magneti integrati, si aggancia a qualsiasi superficie in ferro (in alternativa potrete attrezzarvi con un po’ di nastro biadesivo per incollarlo a qualsiasi altro tipo di superficie) per tracciare la posizione su una mappa visibile direttamente sullo smartphone.

Il tracciamento GPS avviene in tempo reale: il sistema impiega circa 25 secondi per localizzare il dispositivo su rete GSM (opera sulle frequenze 800, 900, 1800 e 1900 MHz) e GPRS. Per funzionare c’è bisogno di inserire una scheda SIM con un abbonamento o con sufficiente credito residuo per poter inviare SMS con le coordinate geografiche nel momento in cui tramite app si invia la richiesta.

La precisione del GPS varia in base alla potenza del segnale, con un errore massimo di 500 metri. Il dispositivo si accende automaticamente nel momento in cui si invia la richiesta ed ha un’autonomia di 12 giorni in Standby oppure di 4-6 giorni di utilizzo costante, garantiti dalla batteria incorporata e ricaricabile da 400 mAh.

Il modulo GF07 è impermeabile e davvero molto piccolo (misura circa 4 x 2 x 2,5 centimetri e pesa appena 20 grammi) ed è appunto pensato per localizzare automobili o qualsiasi altro oggetto. Nel caso dell’auto, può essere utile per rintracciarne la posizione se non si ricorda dove è stata parcheggiata (molto comodo in special modo se si tratta di un veicolo condiviso con più persone) oppure per aiutarne il recupero da parte delle forze dell’ordine in caso di furto.

Se siete interessati all’acquisto, il modulo GPS GF07 è in vendita su GearBest a meno di 9 euro cliccando su questo link diretto. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.