Sleepbuds, auricolari Bose per dormire bene: super sconto su Amazon a 192 euro

Se volete dormire bene e risparmiare è il vostro momento. Su Amazon le Bose Sleepbuds sono ad un prezzo eccezionale e mai visto: 192 €. Non si tratta di auricolari tradizionali per trasmettere la musica in streaming, bensì di un vero e proprio strumento per dormire bene la notte. Ecco come e perché.

Gli auricolari sono quelli di cui abbiamo parlato al momento del lancio. Come lascia intendere lo stesso nome di questi auricolari, sono ottimizzate per mascherare i rumori indesiderati, anche durante le ore notturne, come il russare del partner e i vicini rumorosi, consentendo così un riposo ininterrotto. Propongono un design molto compatto e non riproducono musica in streaming, bensì suoni rilassanti precaricati per consentire a chi li indossa di addormentarsi e rilassarsi al meglio.

Il design è studiato appositamente anche per dormire su un fianco, potendo scegliere tra gli inserti in tre misure fornite in dotazione, così da trovare quelli che più si adattano a voi. Al suo interno una batteria ricaricabile che offre fino a 16 ore di utilizzo, così da fornire un sonno profondo e tranquillo. Peraltro, il bundle include una pratica e compatta custodia, così da mantenere gli Sleepbuds sono sempre carichi, protetti e pronti all’uso, potendo usufruire di una ricarica aggiuntiva senza collegare la custodia a una presa di corrente.

Gli auricolari si controllano e personalizzano esclusivamente tramite l’app Bose Sleep, potendo selezionare il tipo, il volume e la durata del suono rilassante, potendo altresì impostare la sveglia.

Questi auricolari hanno un prezzo di listino di 270 euro. Le si trova anche ad un prezzo leggermente scontato. Ma nessuno le offre a 192 euro come Amazon.