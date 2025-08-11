Gli schermi degli iPhone 17 ed Air a confronto grazie alle pellicole protettive

Il confronto tra le dimensioni degli schermi dei prossimi iPhone 17 in arrivo a settembre è reso possibile grazie a una singola immagine che mostra una in fianco all’altra le pellicole protettive destinate a ogni modello: iPhone 17 base, il nuovo iPhone 17 Air, i modelli top iPhone 17 Pro e Pro Max.

Mentre gli utenti che hanno amato iPhone mini piangono la definitiva scomparsa dei terminali Apple compatti, la gamma in arrivo a settembre promette di risollevare l’interesse degli appassionati con la rimozione del modello Plus, sostituito dal debutto di in modello completamente nuovo: iPhone 17 Air.

È stato progettato con l’obiettivo di incrementare le vendite rispetto ai precedenti mini e Plus, un mix di funzioni e design di cui abbiamo parlato in dettaglio in questo approfondimento, che per prezzo si dovrebbe collocare proprio nella fascia finora occupata dagli iPhone Plus, quindi senza raggiungere i picchi degli iPhone 17 Pro Max.

Da tempo circolano le misure delle diagonali degli schermi della gamma iPhone 17 di quest’anno, ma ora grazie a una immagine pubblicata su X dal leaker seriale che si firma Majin Bu, è già possibile effettuare un confronto approssimativo del display dei vari modelli, incluso iPhone 17 Air.

A sinistra si parte con la pellicola protettiva di iPhone 17 con schermo atteso di 6,1”: subito a fianco la pellicola invece destinata a iPhone 17 Pro, quest’ultimo con diagonale attesa di 6,3 pollici, quindi fin qui con dimensioni identiche ai corrispettivi modelli attuali iPhone 16 e 16 Pro.

Le cose si fanno un po’ più interessanti con la pellicola protettiva destinata a iPhone 17 Air che, per dimensioni, si trova tra iPhone 17 Pro (6,3”) e iPhone 17 Pro Max con display atteso da 6,9”, anche questo identico alla generazione attuale.

Sempre secondo le anticipazioni, ora confermate anche dalle pellicole protettive a confronto, iPhone 17 Air metterà a disposizione uno schermo con diagonale di 6,6 pollici. Nonostante lo schermo generoso il modello super sottile potrebbe catturare gli utenti che rimpiangono la scomparsa degli iPhone mini, grazie alla maggiore maneggevolezza assicurati da spessore e peso estremamente ridotti.

Ricordiamo che finora il terminale Apple più sottile è stato iPhone 6 che si fermava a 6,9 mm: a confronto iPhone 17 Air sembrerà una sottiletta con uno spessore anticipato di 5,5 o 6 mm, che potrebbe raggiungere 6,9 mm nel punto più spesso in corrispondenza della fotocamera posteriore.

Anche il peso super contenuto, previsto di solamente 145 grammi contribuirà alla maneggevolezza, oltre che al design: inferiore ai 170 grammi di iPhone 16 e anche ai 167 grammi di iPhone 16e.

Per tutte le anticipazioni che riguardano il modello base iPhone 17, il nuovo iPhone 17 Air e i modelli top di gamma iPhone 17 Pro e Pro Max si parte dai rispettivi collegamenti.