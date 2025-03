Gli smartphone crescono più della popolazione mondiale

Pubblicità

Nel 2024 le persone in tutto il mondo hanno comprato 260 milioni di nuovi smartphone, numeri enormi, ma si tratta del secondo più basso incremento annuo nel decennio, con un decremento di cinque volte rispetto ai numeri del 2017.

Nonostante un rallentamento generale del mercato, gli smartphone continuano a crescere con un ritmo sorprendente, superando di gran lunga i numeri relativi alla crescita demografica globale. Secondo i dati di Stocklytics.com, i numeri di smartphone in uso sono cresciuti di 1,5 miliardi negli ultimi cinque anni, quindi quattro volte in più rispetto alla popolazione mondiale.

Nel 2028 ci saranno più smartphone che persone sulla Terra

Il picco nel mercato smartphone si è verificato nel 2017, quando si è arrivati a oltre un miliardo di nuovi dispositivi venduti. Stando a quanto segnala il Global 2025 Digital Overview Report, nel 2020 gli smartphone in uso erano 5,9 miliardi, 240 milioni in più rispetto all’anno precedente; da quel momento, il mercato è cresciuto di una media di 361,5 milioni di dispositivi l’anno, spingendo il numero totale al massimo storico.

A gennaio 2025, gli smartphone nel mondo erano 7,42 miliardi o 1,5 miliardi in più rispetto a cinque anni prima. I numeri in questione appaiono ancora più impressionanti se si fa un confronto con la crescita demografica globale. Nel 2020 la popolazione globale è cresciuta di una media di 72 milioni di persone l’anno, quattro volte meno rispetto agli smartphone, arrivando a gennaio 2025 a 8,23 miliardi di persone.

Gli smartphone crescono in pratica quattro volte in più rispetto alla popolazione mondiale, con un divario attuale di circa 810 milioni di dispositivi. Se questo andamento continuerà, il numero di smartphone attivi nel mondo dovrebbe superare la popolazione mondiale per la fine del 2027 o inizio 2028.

Progressi tecnologici, cicli di aggiornamento più brevi e un’ondata di modelli a basso costo sul mercato, non è solo il numero di dispositivi ad essere aumentato vertiginosamente: sono cresciuti anche i ricavi da questo mercato, con persone disposte a spendere sempre di più per nuovi dispositivi.

Secondo un sondaggio di Statista Market Insights tra il 2020 e i 2024 gli acquirenti di smartphone a livello globale hanno speso complessivamente tra i 420 miliardi di dollari e i 470 miliardi di dollari, spingendo il totale quinquennale alla sbalorditiva cifra di 2300 miliardi di dollari, equivalente a circa il 2,7% del PIL mondiale.

Statista prevede che le spese globali nel settore smartphone continueranno negli anni a venire; prevedendo spese per oltre 500 miliardi di dollari nel 2026.

