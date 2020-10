Gocomma 119 Plus, lo smartwatch con schermo rotondo costa solo 6 euro

Uno smartwatch per soli 6 euro non si vede tutti i giorni, ma se andate su Gearbest in questo momento è la cifra che dovete sborsare per portarvi a casa Gocomma 119 Plus. Sebbene costi così poco, in realtà fa tantissime cose. Ma partiamo innanzitutto dall’aspetto e dai materiali.

Lo schermo è da 1.3″ ed è di forma circolare, quindi ha un design un po’ in controtendenza con quello di Apple Watch e di moltissimi altri smartwatch, specialmente di quelli che girano intorno alla stessa fascia di prezzo. Il cinturino è da 22 millimetri ed è in silicone, piuttosto traspirante grazie alla moltitudine di forellini presenti, e soprattutto si sgancia e si riaggancia in un click, quindi facilissimo da sostituire.

Lo smartwatch è certificato IP68 quindi vi ci potete fare anche la doccia oppure lo potete usare durante un tuffo in piscina, anche perché è dotato di modalità multi-sport per tracciare diverse attività sportive, tra cui figura proprio il nuoto (ci sono anche corsa, bicicletta, arrampicata e molti altri sia indoor che outdoor). Monitora la distanza percorsa, le calorie bruciate, i passi fatti e c’è il cardiofrequenzimetro per tenere costantemente d’occhio il numero di battiti del cuore al minuto.

Misura anche la pressione sanguigna e la quantità di ossigeno nel sangue (saturazione), molto utile in questi giorni di pandemia da coronavirus. Poi monitora anche il sonno se lo indossate di notte e vi aiuta a migliorare il riposo. Chiaramente come molti altri smartwatch che trovate in commercio ha la funzione di sveglia, mostra le notifiche ricevute sullo smartphone direttamente al polso e permette di leggere l’anteprima dei messaggi e del numero o del nome dell’utente chiamante.

Funziona con tutti gli smartphone Android che hanno installata almeno la versione 4.4 del sistema operativo e con tutti gli iPhone con iOS 9 e versioni successive. E’ disponibile in cinque diverse colorazioni: grigio, verde, rosso, blu e nero ma la cosa che più colpisce è il prezzo in offerta lampo su Gearbest: costa solo 6,02 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.