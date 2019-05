Gocomma Basic Smart, solo 4,99 euro per rendere smart i dispositivi elettrici in casa

Per trasformare in smart una casa bastano ormai davvero pochi euro. Gocomma Basic Smart è l’interruttore che costa solo 4,99 euro, e che rende smart qualsiasi dispositivo elettrico in casa. Ecco come funziona e cosa permette di fare.

Sarà sufficiente collegare i fili elettrici all’interruttore per avere il pieno controllo smart dell’elettrodomestico collegato. Attraverso lo smartphone sarà così possibile accendere e spegnere l’elettrodomestico, oppure impostare dei timer per l’auto accensione o spegnimento.

L’app da utilizzare è Smartlife, di cui abbiamo parlato anche in occasione delle recensioni di diverse prese smart. Si tratta di un hub di controllo particolarmente semplice, con una UI sempre accessibile e che permette di controllare l’elettrodomestico con un semplice click.

Oltre ad impostare i timer, naturalmente, è possibile condividere il controllo smart con altri componenti della famiglia, così che ciascuno avrà sempre il controllo dell’elettrodomestico, anche da remoto.

Gocomma Basic Smart supporta anche Alexa e l’Assistente Google, così da poter accedere e spegnere gli elettrodomestici collegati anche tramite comandi vocali.

Gocomma Basic Smart supporta lo standard wireless 802.11 b / n / g, è realizzato in ABS ignifugo e supporta i protocolli di sicurezza WPA / WPA2.

L’interruttore smart è attualmente in sconto flash su GearBest: si acquista a 4,99 euro direttamente a questo indirizzo. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.