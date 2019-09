Gocomma DT28, smartwatch che misura battiti, pressione sanguigna e livello di ossigeno

Se cercate uno smartwatch con il trittico di funzionalità più interessanti – cardiofrequenzimetro, la misurazione della pressione sanguigna e la rilevazione del livello di ossigeno nel sangue – al momento comprate Gocomma DT28 in offerta a 22,74 euro.

Questo dispositivo è in grado infatti di misurare questi parametri vitali in qualsiasi momento, per poi archiviarli in appositi grafici che permettono di seguire l’andamento delle statistiche giorno dopo giorno.

Sempre orientate al benessere sono chiaramente disponibili anche le funzioni ormai considerate scontate per gli smartwatch odierni come il rilevamento del sonno, l’avviso per l’eccessiva sedentarietà, il podometro per misurare i passi e diverse modalità di registrazione di attività sportive, per tenere un dettaglio preciso delle proprie attività.

Lo smartwatch è dotato di uno schermo in vetro temperato con display a colori da 1.54” con risoluzione 240×240 pixel, mentre il materiale con cui è realizzato comprende una lega di zinco e policarbonato.

Grazie alla certificazione IP68 sarà possibile nuotare senza problemi grazie alla resistenza all’acqua e agli schizzi, che permette di tenere il Gocomma DT28 al polso 24 ore su 24. Inoltre la batteria da 230 mAh garantisce un’autonomia fino a 20 giorni nel caso di un totale utilizzo in Standby.

Compatibile con Android e iOS, chiudono la carrellata di funzioni la possibilità di attivare la fotocamera dello smartphone in remoto, la funzione di rintracciamento reciproca dello smartphone o dello smartwatch e le notifiche su chiamate e messaggi.

Gocomma DT28 è in vendita su Gearbest per 22,74 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.