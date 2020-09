Gocomma DT51, lo smartwatch ispirato all’Amazfit GTS in offerta lampo a 20,63

A guardare le immagini non vi è chi non scambi questo Gocomma DT51 con l’Amazfit GTS. Si tratta di uno smartwatch con ampio schermo, ottimizzato per un uso fitness. Al momento si trova in offerta lampo a poco più di 20 euro. Clicca qui per acquistare.

Gocomma DT51 propone uno schermo da ben 1,4 pollici, con tanto di vetro 2.5D, che rende ciascun lato del display ben innestato all’interno del corpo del quadrante. Naturalmente, non manca il sensore di frequenza cardiaca ottico sulla parte posteriore, grazie al quale l’orologio dispone del monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale durante l’esercizio fisico.

Non solo, l’orologio gode del supporto al monitoraggio del sonno, che permette di analizzare la qualità del sonno fornendo i dati suddivisi tra sonno profondo e leggero, in modo da poter dormire al meglio.

Il corpo dello smartwatch è metallico, disponibile in cinque diverse colorazioni. E’ spesso appena 9,2mm, sottile ed elegante. Non mancano tutte le funzioni che ci si aspetterebbe di vedere da un orologio del genere, quindi la possibilità di conteggio dei passi, frequenza cardiaca, pressione sanguigna, saturazione di ossigeno nel sangue, e altri ancora.

L’orologio supporta la lingua italiana, e gode di uno standby di 25 giorni grazie alla batteria da 170 mAh. Si abbina allo smartphone tramite Bluetooth 4.2, mentre il display gode di una risoluzione di 240 x 240. E’ certificato IP67, con un cinturini in silicone e la cassa il metallo.

Funziona e supporta sia iOS, che Android, per l’esattezza Android 5.1 e versioni successive, e iOS 8.0 e versioni successive. Gocomma DT51 pesa circa 130 grammi, con dimensioni di

9,00 x 5,00 x 10,00 cm.

Solitamente ha un prezzo di circa 32 euro, ma al momento si acquista in offerta lampo ad appena 20,63. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.