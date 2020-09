Gocomma DT6, solo 40 € lo smartwatch attento alla salute ma dallo stile trendy

Interessante offerta per il Gocomma DT6, smartwatch che punta sullo stile sportivo ma anche sulle caratteristiche attente alla salute degli utenti, ad un prezzo di soli 40 euro circa.

Attento alla salute, dicevamo, considerando le funzionalità di rilevazione ECG in qualsiasi momento con misurazione EC6: per l’elettrocardiogramma sarà sufficiente appoggiare il dito sul tasto principale

Lo smartwatch è dotato di un sensore ottico a luce verde progettato per leggere accuratamente la frequenza cardiaca e sfrutta gli infrarossi anche per la misurazione dell’ossigeno nel sangue, eseguita con massima precisione.

Dallo stile non distante da quello di Apple Watch, ma con accenti più sportivi, Gocomma DT6 include la CPU Nordic N52840 per un minor consumo energetico e un tempo di stand by più elevato, fino a 15 giorni con una singola ricarica.

Non mancano le funzioni ormai classiche per qualunque smartwatch come il tracciamento degli allenamenti in termini di durata, chilometraggio, velocità, calorie, cui si aggiungono la segnalazione delle chiamate in arrivo, i messaggi di testo, le notifiche e il monitoraggio del sonno.

Gocomma DT6 è certificato IP67 per una maggiore sicurezza sul bagnato, include tecnologia di connessione Bluetooth e un’app dedicata per tenere sempre sotto controllo tutti i dati raccolti dal dispositivo e sincronizzarli con il cellulare.

Gocomma DT6 si acquista in offerta a poco più di 40 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.