Gocomma GH008, la chiavetta USB con sblocco tramite impronta digitale

Se volete tenere al sicuro i dati sensibili che portate sempre in tasca, acquistate la chiavetta USB Gocomma GH008, la cui memoria è protetta da un sistema che va oltre la semplice password.

Questa chiavetta infatti incorpora un sensore per la scansione delle impronte digitali che permette di sbloccare l’accesso ad una parte della memoria – protetta con crittografia AES – all’interno della quale si possono per l’appunto archiviare i dati che si intendono mantenere al sicuro.

Al resto della memoria invece si accede senza alcun sistema di protezione, in modo tale da sfruttare la chiavetta per lo scambio dei file e al contempo per l’archiviazione di quelli privati e che si intende mantenere tali.

Le funzionalità di protezione tramite impronta digitale sono disponibili soltanto su sistema operativo Windows, dal quale è inoltre necessario utilizzare il software integrato per regolare la quantità di memoria delle due partizioni e memorizzare le proprie impronte digitali. Per il resto la chiavetta è di tipo USB 3.1, è piuttosto compatta (misura all’incirca 6,3 x 2 x 0,9 centimetri) e supporta una velocità di lettura pari a 60 MB/s e 20 MB/s in scrittura.

La scansione dell’impronta digitale avviene in meno di 1 secondo e si possono memorizzare fino a 6 diverse impronte digitali. La chiavetta è inoltre dotata di un foro per poter essere fissata al mazzo di chiavi in modo tale da averla sempre a portata di mano.

Questo genere di chiavette fu progettato per la prima volta nel 2005 da SanDisk. Attualmente esistono diversi modelli prodotti da Lexar ma i prezzi, per via della presenza di questo sistema di protezione, sono chiaramente più alti rispetto a quelli delle chiavette USB tradizionali.

Gocomma GH008 invece offre un giusto compromesso tra tecnologia, quantità di memoria disponibile e prezzo: nel momento in cui scriviamo la versione da 128 GB è in vendita su GearBest per circa 38 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.