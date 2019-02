Gocomma LSFC, caricabatterie solare 16 W e 5V ad un prezzo eccellente

Se state cercando un comodo caricabatterie ad energia solare, de utilizzare durante il Gocomma LSFC è sicuramente da prendere in considerazione visto il suo ottimo prezzo, poco più di 25 euro.

Perfetto per le escursioni in bici, scampagnate in auto o attività all’aperto come l’arrampicata o anche giornate all’insegna dell’avventura, il dispositivo è perfetto per affrontare situazioni di emergenza in cui non si dispone di powerbank e tantomeno di energia elettrica.

Caratterizzato da una potenza di potenza 16W e potenza di uscita 5V da 3.2A include anche due porte USB per consentire anche la ricarica rapida. Ha un tasso di conversione superiore al 17% con efficienti pannelli solari realizzati in silicio monocristallino.

Realizzato in materiale impermeabile in PVC con pannelli solari anch’essi impermeabili per evitare cortocircuiti, sfrutta filo di rame puro all’interno per garantire un’alta conduttività; infine non è presente alcune batteria integrata per evitare il rischio di surriscaldamento dovuto all’esposizione al sole.

Funziona con la maggior parte dei dispositivi mobili rilevando il loro sistema di gestione della batteria e fornendo la migliore corrente di uscita. Gocomma LSFC è in offerta lampo a poco più di 25 euro e si acquista cliccando su questo link diretto.

Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.