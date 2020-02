Gocomma R6, auricolari TWS con display integrato e Bluetooth 5.0 a soli 28 euro

Se cercate un paio di auricolari completamente senza fili da tenere sempre pronti in tasca e con le ultime tecnologie al seguito, provate ad acquistare i Gocomma R6 adesso visto che sono in offerta lampo a poco meno di 28 euro.

Questa soluzione è valida innanzitutto dal punto di vista dell’autonomia: ciascun auricolare incorpora una batteria da 50 mAh che promette fino a 5 ore di funzionamento continuato oppure 230 ore in standby. Per ricaricarli basta poi inserirli nella custodia che, grazie alla batteria incorporata da 2.500 mAh, promette anche più di una ricarica completa.

Sono validi anche dal punto di vista costruttivo: i driver incorporati sono realizzati in grafene e, scocca esterna a parte, costruita in ABS, il resto dei componenti interni sono di metallo e promettono quindi una maggiore durabilità nel tempo.

I Gocomma R6 sono auricolari che godono della più recente tecnologia Bluetooth 5.0, quindi acquistandoli si potrà beneficiare di tutti i vantaggi che ciò comporta, non solo dal punto di vista dei consumi ma anche per quanto riguarda ricezione (fino a 30 metri di distanza con dispositivi dotati della medesima tecnologia) e stabilità del segnale.

Le varie funzioni si gestiscono semplicemente sfiorando la superficie esterna con il dito: si tratta infatti di una copertura touch attraverso la quale si può avviare e fermare la riproduzione musicale, saltare le tracce oppure rispondere alle telefonate sfruttando i microfoni integrati con diversi tocchi del polpastrello.

Gli auricolari Gocomma R6 funzionano anche in mono, si abbinano a qualsiasi iPhone o smartphone Android (ma anche computer e dispositivi dotati di Bluetooth), sono certificati IPX5 e incorporano un display nella custodia attraverso il quale è possibile conoscere visivamente la quantità di energia residua nella custodia (e quindi, nel caso, ricaricarla prima di uscire di casa).

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo il momento migliore per comprarli è adesso: grazie all’offerta lampo attiva su Gearbest li comprate infatti per soli 27,81 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.