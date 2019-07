Gocomma R9, solo 7 € per il telecomando Wi-Fi compatibile con Alexa a Assistente Google

Da Gocomma ecco in arrivo il Gocomma R9, un telecomando universale Wi-Fi in grado di controllare i vostri dispositivi anche via Amazon Alexa e l’assistente di Google, in vendita a soli 7 euro con coupon.

Si tratta di un telecomando Wi-Fi che permette all’utente di interagire con tutti i dispositivi dotati di sensore infrarossi (IR). Basta piazzare il Gocomma R9 nei pressi del dispositivo che si vuole controllare, collegarlo alla propria rete Wi-Fi e configurarlo con l’apposita applicazione (Tuya Smart Life) per interagire.

Da quel momento sarà possibile utilizzare la app, oppure Amazon Alexa o l’Assistente Google (Tuya Smart Life è compatibile anche con i due assistenti vocali) per interagire con il Gocomma R9 e con i dispositivi ad esso collegati.

Ad esempio potrete accendere il televisore direttamente dallo smartphone o vocalmente, senza utilizzate il telecomando; oppure potrete accendere il condizionatore dall’ufficio per trovare la casa fresca un volta rientrati dal lavoro, o ancora programmalo ad un orario specifico. A potrete anche aprire il garage o il cancello automatico direttamente dallo smartphone, senza sfruttare il telecomando.

Il Gocomma R9 ha un range di ricezione fino a 12 metri, è compatibile con le reti Wi-Fi 2.4GHz 802.11b / g / n, e può essere utilizzato con iOS 7.0 (iOS 12 per siri) o superiori o Android 4.0 e superiori. La compatibilità con Siri è dichiarata ma ci riserviamo di verificarla con un test diretto del prodotto nei prossimi giorni.

Lo potete acquistare online in offerta lampo a 7 euro cliccando su questo link diretto ed applicando il coupon GBTP0705NO3 in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.