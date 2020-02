Gocomma SQ11, la mini-videocamera che sta sulla punta di un dito costa solo 8 euro

Una videocamera invisibile: è così che potremmo definire in breve Gocomma SQ11, talmente piccola da stare sulla punta di un dito e attualmente in offerta lampo a circa 8 euro.

Questa telecamera è molto comoda per sorvegliare una stanza senza dare nell’occhio: grazie alla sua lente grandangolare da 120 gradi ha un’ampio campo visivo. La potete posizionare dietro un peluche, una tenda oppure la potete agganciare allo stelo di uno dei fiori presenti in un vaso e monitorare una stanza in totale segretezza.

Attraverso i sensori IR incorporati garantisce un’ottima visibilità anche di notte, e può funzionare anche in maniera autonoma registrando soltanto quando percepisce un movimento, risparmiando così spazio sulla microSD (massimo 32 GB) da inserire nell’apposito slot, un risparmio che viene comunque attuato anche via software grazie alla compressione H.264 che assicura alta qualità dei video parallelamente ad un peso ridotto dei file.

La batteria, da 200 mAh, assicura fino a 1 ora di autonomia in registrazione continuata e si ricarica in circa 3 ore. Il formato video di registrazione è AVI, con file in Full HD a 1080p @30 fps.

Le ridotte dimensioni fanno si che possa essere agevolmente installata anche al di sotto di un drone trasformandosi così in un’ottima telecamera per riprese aeree.

Come dicevamo, al momento potete comprarla in offerta lampo su GearBest al prezzo di circa 8 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.