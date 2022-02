Google Messaggi riconosce finalmente le reazioni da iMessage

Già a novembre scorso si era parlato della possibilità che Google Messaggi iniziasse a mostrare le reazioni inviate come emoji da iMessage su iPhone, al posto dei semplici testi come avviene ora. Adesso, Google Messaggi sta iniziando a implementare tale funzione nelle versione beta per gli utenti Android.

La funzione, una volta implementata, consentirà a Google Messaggi di convertire le reazioni di iMessage (ufficialmente denominate “Tapback”) inviate dagli utenti iPhone in risposta a SMS ed MMS. Invece di apparire come una versione di testo piuttosto fastidiosa, che traduce letteralmente in testo il senso della reazione, la reazione apparirà sul dispositivo Android nell’angolo in basso a destra del fumetto inviato, in modo simile all’esperienza che si ottiene con le reazioni da iOS a iOS.

Detto questo, la reazione su Messaggi di Google non avverrà uno a uno, perché Big G ha operato alcune scelte interessanti nel processo di traduzione. L’iMessage “Cuore” diventa l’emoji “Faccina sorridente con occhi di cuore” su Android. Allo stesso modo accade per la reazione “Haha”, che viene tradotta con “Faccia con lacrime di gioia”. I “punti esclamativi” diventano “Faccia a bocca aperta” e il punto interrogativo una “Faccia pensante”. I pollici su/giù, invece, rimangono fedeli alle loro controparti iMessage.

La decisione di Google di utilizzare le emoji del viso anziché i simboli potrebbe inviare un significato diverso, come evidenzia anche 9to5mac. Le facce risultano più giocose rispetto alla natura diretta dei Tapbacks. Una certa standardizzazione tra Google e Apple non guasterebbe, in effetti.