GoPro Hero 11 Mini in forte sconto su Amazon: solo 286 euro

In sconto su Amazon GoPro Hero 11 Mini, una delle action Cam più potenti attualmente sul mercato, dal form Factor di dimensioni ridotte. Si tratta di una Cam progettata appositamente per soddisfare le esigenze degli atleti e degli amanti dell’avventura, notevolmente più compatta e immediata nell’utilizzo rispetto agli altri modelli della casa. Si acquista su Amazon in sconto direttamente a questo indirizzo, a 286 euro, anziché 449 euro.

La HERO11 Black Mini è equipaggiata con un sensore 8:7, che offre un supporto per la profondità dei colori a 10 bit. Inoltre, supporta la funzione Auto-Highlight, introdotta con il lancio della HERO11 Black. Ciò significa che gli abbonati a GoPro possono collegare la HERO11 Black Mini per la ricarica e la fotocamera trasferirà automaticamente i contenuti catturati nelle ultime ore all’account cloud GoPro, dove verranno elaborati in un video di evidenza che verrà inviato tramite l’app Quik.

La HERO11 Black Mini è dotata della tecnologia HyperSmooth 5.0, con un sistema di stabilizzazione a 360 gradi che mantiene le riprese in linea anche quando la fotocamera ruota durante la registrazione. Può registrare con una risoluzione massima fino a 5,3K a 60 fps, oppure 4K a 120 fps e 2,7K a 240 fps, con la possibilità di estrapolare immagini fisse da 24,7 megapixel.

Questa action Cam offre anche il nuovo obiettivo digitale HyperView, che consente di catturare immagini grandangolari in formato 16:9 più ampie. Inoltre, supporta la funzione TimeWarp 3.0 a 5,3K, che consente di registrare video con effetto time-lapse stabilizzato mentre ci si muove all’interno di una scena. La HERO11 Black Mini è adatta a tutti e offre due modalità di utilizzo: Principiante, che consente di registrare facilmente con le impostazioni ottimali per qualsiasi esigenza, e Professionista, che offre il massimo controllo creativo sulla fotocamera HERO11 Mini.

La HERO11 Black Mini è dotata di serie della batteria Enduro integrata, che migliora le prestazioni della fotocamera anche a basse e moderate temperature.

Prezzi e disponibilità

La HERO11 Black Mini ha un prezzo di listino di 449,99€, ma al momento la si può portare a casa a soli 286 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.