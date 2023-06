GoPro Hero11 Black ora in sconto su Amazon a 349 euro

Forte sconto per gli amanti delle action cam. Se volete semplicemente una delle migliori camere in commercio, allora non potrete far altro che puntare tutto su GoPro Hero11 Black, al momento in forte sconto su Amazon, dove si acquista a 349 euro. Clicca qui per acquistarla.

Propone un formato di registrazione 8:7 in grado di catturare una porzione più ampia della scena. Grazie alla maggiore altezza, è perfetto per realizzare scatti verticali in formato alto 9:16 o in qualsiasi altro formato che si presta alla condivisione sui social. A livello di specifiche tecniche è in grado di girare video in 5,3K vantano una risoluzione maggiore del 91% rispetto al 4K e di ben il 665% rispetto al formato 1080p.

Il nuovo sensore di immagine della fotocamera HERO11 Black offre un’incredibile risoluzione fotografica di ben 27 MP, oltre a video in 5,3K60 con una fluidità di movimento straordinaria. Inoltre, grazie all’app Quik GoPro è possibile anche estrarre le immagini dai video sotto forma di foto da 24,7 MP. Inoltre, la cam è in grado di registrare video 2,7K240 che possono essere riprodotti in Slo-Mo 8x.

Ovviamente, gode del più avanzato sistema di stabilizzazione dell’immagine chiamato HyperSmooth 5.0, che si spinge ancora oltre con funzionalità quali Blocco dell’orizzonte, miglioramento della stabilizzazione per le riprese in formato 4:3 grazie a un nuovo sensore di immagine e AutoBoost per assicurarti la massima stabilizzazione con un ritaglio dell’immagine minimo.

Questo fa sì che le immagini registrate da questa action cam siano sempre e comunque stabili, a prescindere dall’attività che si sta espletando: ciclismo, pattinaggio, sci, o che si rincorrano semplicemente i propri figli.

Solitamente, GoPro Hero11 Black ha un costo di listino di 549 euro, ma al momento è possibile acquistarla su Amazon al prezzo di appena 349 euro.

Clicca qui per comprarla.