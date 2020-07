Gorilla Glass Victus di Corning resiste a cadute da due metri

Corning, l’azienda statunitense nota per il Gorilla Glass – vetro per smartphone e affini usato da vari produttori – ha annunciato Gorilla Glass Victus, nuovo vetro progettato specificamente per essere sottile, leggero e resistente.

Creato sulla base di oltre dieci anni di attività nel settore con la produzione di vetri touch per smartphone, laptop, tablet e dispositivi indossabili, Gorilla Glass Victus vanta caratteristiche quali una significativamente migliore resistenza alle cadute e ai graffi rispetto al materiale alcalino-alluminosilicato di altri produttori.

“Estese indagini di mercato hanno dimostrato che migliori performance in termini di cadute e graffi sono elementi chiave nelle decisioni di acquisto dei consumatori”, ha dichiarato John Bayne, senior vice president e general manager Mobile Consumer Electronics di Corning Incorporated.

In tre dei più grandi mercati di smartphone del mondo – Cina, India e Stati Uniti – la durabilità è una dei più importanti fattori nelle considerazioni di acquisto per gli smartphone, secondo solo al brand del dispositivo. Confrontata con caratteristiche quali: dimensioni dello schermo, qualità della fotocamera e spessore del dispositivo, la durabilità è considerata due volte più importante e i consumatori sono disposti a pagare di più per una migliore robustezza.

Il produttore afferma che nei test di laboratorio il Gorilla Glass Victus vanta performance fino a 2 metri nelle cadute su superfici dure e ruvide. I vetri in materiale alluminosilicato di altri produttori tipicamente evidenziano rotture da meno di 0,8 metri. Il Gorilla Glass Victus vanta caratteristiche superiori al Corning Gorilla Glass 6 con migliorie fino a 2x nella resistenza ai graffi. Inoltre, la resistenza ai graffi del Gorilla Glass Victus è fino a 4x superiori rispetto ai vetri in materiale alluminosilicato dei concorrenti.

Nel 2017 Apple ha investito 200 milioni di dollari in Corning ma tra i primi produttori che sfrutteranno il nuovo vetro c’è Samsung. Gorilla Glass vanta suoi prodotti in più di 8 miliardi di dispositivi di oltre 45 diversi produttori. ll vetro Gorilla fu “scovato” da Steve Jobs debuttando, di fatto, con iPhone. In questo nostro articolo trovate la storia di come il co-fondatore della Mela scoprì il prodotto, sulla scorta della sua costante e insaziabile ricerca di materiali da reinventare.