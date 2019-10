Guanti invernali per touch screen: morbidi, caldi e impermeabili a soli 5,99 euro

Volete continuare ad usare il vostro smartphone o tablet anche in inverno senza avere freddo alle mani? Ecco la soluzione: i guanti per schermo touch attualmente in promozione su Ebay si comprano in coppia per soli 5,99 euro.

Sono realizzati in nylon idrorepellente all’esterno per far sì che, anche sotto la pioggia battente, le mani restino comunque asciutte. Questo combinato alla trama in gel antiscivolo in rilievo sul palmo della mano, li rende una scelta intelligente per chi cerca un paio di guanti da usare in autunno-inverno con la bicicletta o la moto, in quanto garantiscono un’ottima presa del manubrio e una buona protezione da acqua e vento.

Nulla vi vieta comunque di usarli anche per la vita di tutti i giorni specialmente perché il polpastrello del dito indice di entrambi i guanti è compatibile con gli schermi touch di smartphone e tablet, perciò oltre a poter controllare facilmente il navigatore GPS installato sul manubrio del vostro scooter potrete anche messaggiare, rispondere alle telefonate o ad una email importante – senza doverli togliere – anche quando state facendo una normalissima passeggiata.

I polsini sono molto morbidi oltre che sufficientemente ampi ed elastici per far sì che possano essere usati per bloccare l’aria in ingresso nelle maniche di una maglia. Questi guanti sono disponibili nelle misure M, L e XL: in questo articolo vi alleghiamo un’immagine descrittiva che vi aiuterà a prendere le misure delle vostre mani per scegliere la giusta taglia.

Se invece siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento su Ebay costano pochissimo: solo 5,99 euro a coppia. Sono venduti da topsales06, che ha all’attivo quasi 300.000 vendite andate a buon fine con un indice di gradimento pari al 98,6%.