Guidate la Suzuki Jimny tramite Bluetooth con il modellino in scala di Xiaomi

La Suzuki Jimny tornerà sul mercato italiano in primavera con la versione autocarro. Nel frattempo, il modellino telecomandato via Bluetooth si compra in sconto su Gearbest inserendo un codice nel carrello prima dell’acquisto.

Si tratta di una replica della piccola fuoristrada recentemente uscita dal listino per via delle emissioni di CO2 così elevate da renderne antieconomica la vendita. Come dicevamo però tornerà nelle concessionarie in primavera in versione commerciale a due posti, visto che i veicoli autocarro omologati N1 devono infatti rispettare regole meno restrittive in fatto di emissioni di CO2. Potrebbe esserci anche in cantiere una versione ibrida che consentirebbe di riportare la vendita della Jimny intesa come autovettura, grazie alle minori emissioni, ma queste sono soltanto voci per il momento.

Realizzato da Xiaomi, il modellino in promozione è una replica in scala 1:16 della versione autocarro, con interasse da 144 millimetri e dimensioni pari a 23,5 x 12 x 11,5 centimetri. Pesa all’incirca 350 grammi e si controlla tramite un’apposita applicazione da installare sullo smartphone tramite la tecnologia Bluetooth 4.2. E’ un modellino a quattro ruote motrici con batteria da 500 mAh che promette fino a 30 minuti di autonomia con una sola carica che, in media, richiede un’ora e mezza per riportarla al 100% quando completamente scarica.

Nella confezione c’è sia il manuale con le istruzioni per scaricare l’app e tutto il resto, sia il cavetto per ricaricare la batteria. Se siete interessati ad acquistarla, al momento la trovate in vendita su Gearbest. Anziché spendere 64 euro inserite il codice Y5B43D7FFB112001 nel carrello prima dell’acquisto così ottenete uno sconto per pagarla 50,39 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Per gli appassionati: il modello autocarro a cui si ispira questa replica e che sarà di nuovo in vendita in Italia tra qualche mese è dedicato ai professionisti che hanno bisogno di un fuoristrada vero, con tanto di marce ridotte, di trazione integrale inseribile e di un bagagliaio molto grande (parliamo di 365 centimetri di lunghezza e 165 di larghezza per una capacità di carico pari a 830 litri) grazie all’assenza delle due sedute posteriori. Per altro il fondo del vano è perfettamente piano in modo tale da rendere più facili le operazioni di stivaggio, ed è separato dalla zona anteriore dell’abitacolo da una rete divisoria di sicurezza in metallo.