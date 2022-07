Gutsy è una docuserie in arrivo su Apple TV+

Hillary Clinton e sua figlia Chelsea Clinton, sono le protagoniste della nuova docuserie “Gutsy” in arrivo a settembre su Apple TV+.

La serie è ispirata al volume “The book of gutsy women”, beststeller dedicato ai diritti delle donne e all’empowerment femminile frutto della collaborazione tra madre e figlia che va oltre le dinamiche dettate dai ruoli.

Nella docuserie la senatrice, segretaria di Stato e candidata alle Presidenziali nel 2016 la prima, attivista e autrice di diversi libri la seconda, intervisteranno donne che in qualche modo hanno fatto la storia, persone all’avanguardia in diversi settori, a dimostrazione di cosa significa essere “gutsy” (coraggiose, grintose, audaci). Molte delle intervistate – riferisce Apple in un comunicato – sono donne artiste, attiviste, leader di alcune comunità ma anche eroine della vita quotidiana, “donne straordinarie, coraggiose e forti che hanno lasciato un segno nella loro comunità e nel mondo”.

Tra le donne citate, ci sono: Kim Kardashian, Megan Thee Stallion, Dr. Jane Goodall, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Amy Schumer, Goldie Hawn, Kate Hudson e altre ancora.

La produzione è stata annunciata nel dicembre 2020, è prodotta da HiddenLight Productions in collaborazione con Left/Right LLC; i produttori esecutivi sono Hillary e Chelsea Clinton insieme a Johnny Webb, Siobhan Sinnerton, Roma Khanna, Ken Druckerman, Banks Tarver e Anna Chai,

Tra gli ultimi progetti in lavorazione per Apple TV+ un documentario su Michael J. Fox, attore e produttore cinematografico noto soprattutto per l’interpretazione del protagonista della trilogia di Ritorno al futuro. In arrivo anche la mini serie thriller in sette parti intitolata Hijack con Idris Elba.

