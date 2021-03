H3 RC, il drone quadricottero con doppia videocamera 4K in offerta a soli 29 €

Con la bella stagione il divertimento offerto da un drone è un’esperienza impagabile, soprattutto se accompagnato da riprese mozzafiato durante le evoluzioni in aria.

Il drone H3 RC (in offerta a soli 29 euro) raddoppia questa esperienza grazie ad una doppia videocamera: il quadricottero integra un fotocamera 4K frontale in grado di modificare la sua inclinazione di 90°, cui si aggiunge una seconda fotocamera fissa che punta costantemente verso il basso.

Sarà così possibile riprendere sempre secondo una doppia prospettiva durante il volo, per poi decidere successivamente quale delle due riprese ci è più utile, o allestire un montaggio video più articolato.

Grazie a questa seconda fotocamera, inoltre, l’H3 RC è in grado di mantenere la stessa altezza durante il volo, consentendo riprese maggiormente stabilizzate con la fotocamera frontale.

Il drone supporta anche apposite gesture per gli scatti fotografici, è comodamente ripiegabile per facilitare il trasporto, supporta la trasmissione in tempo reale delle riprese sul telefono e diverse funzionalità di volo, fra cui evoluzioni a 360°, la possibilità di seguire una traiettoria precedentemente impostata, il supporto ad un’esperienza di visione VR e decollo e atterraggio con un singolo pulsante.

Infine grazie all’applicazione apposita sarà possibile modificare e editare i filmati e condividerli subito esternamente.

Il drone H3 RC si acquista in super offerta a circa 29 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.