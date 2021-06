H96 Max V11, il box TV Android con HDR10 e 4K a 30,31 euro

Se volete mettere Android sul vostro TV e usare tutte le app del Play Store predisposte per l’utilizzo col televisore, ecco un’occasione da non perdere: il box TV H96 Max V11 è in offerta lampo a 30,31 euro.

Partiamo innanzitutto dalle specifiche tecniche che sono di tutto rispetto: monta un processore quad-core RK3318 a 64 bit al quale si affianca una GPU penta-core Mali-450 a 750 MHz e 2 o 4 GB di RAM di tipo DDR3 in base al modello scelto. La scelta che si può fare ricade anche sulla quantità di memoria disponibile per l’installazione delle app, offerta in tre diversi tagli da 16 GB, 32 GB e 64 GB.

Questo box TV usa la versione 11 di Android e per quanto riguarda la connettività si collega ad Internet sia in WiFi su frequenza a 2.4 GHz oppure su quella a 5.0 GHz, sia tramite collegamento del cavo Ethernet su presa RJ-45. C’è il Bluetooth in versione 4.0 e una porta HDMI 2.0 che supporta l’uscita video in 4K a 4.096 x 2.160 pixel. Per finire c’è una presa USB-A 3.0 e una di tipo 2.0 al quale è possibile collegare una memoria esterna oppure una periferica come una tastiera o un joypad: la porta USB 3.0 supporta una velocità di trasferimento dati pari a 5 Gbps ovvero a 300 MB/s mentre la 2.0 viaggia a 480 Mbps ovvero circa 35-40 MB/s. C’è anche il lettore di schede microSD.

Come dicevamo decodifica i video anche in 4K in formato H.265 oppure H.264 e supporta la tecnologia HDR10 in alta qualità. Supporta DLNA, Miracast e Airplay e per quanto riguarda le dimensioni, misura 10 x 10 centimetri ed è spesso appena 1,7 centimetri. Se lo volete comprare, come dicevamo al momento è in offerta lampo a 30,31 euro, pari ad uno sconto del 25% sul prezzo di listino (che è di 40,47 euro).

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.