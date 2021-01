HAGIBIS MC25 è il case hard disk con interfacce perfetto per Mac Mini ma non solo

Offerta da non perdere per chi è alla ricerca di un box esterno per hard disk dotato di interfacce aggiuntive: HAGIBIS MC25 è in offerta a soli 50 euro circa.

Si tratta di un case esterno in alluminio perfetto per tutti i possessori di Apple Mac Mini, vista la forma e le dimensioni che combaciano alla perfezione con il computer della Mela, ma può essere considerato ottimo anche per i possessori di altri dispositivi (come un MacBook o un portatile) cui affiancarlo.

HAGIBIS MC25 include sul fondo un’interfaccia SATA che consente di collegarvi un disco rigido (sia HDD sia SSD) nel caso in cui fosse necessario espandere la propria disponibilità di spazio di archiviazione.

A questa funzione si aggiungono le numerose interfacce che permettono di espandere anche la quantità di accessori che possono essere collegati al vostro computer: sono incluse 2 prese USB 2, 2 prese USB 3, un doppio slot per schede SD e un connettore USB Typ-C, sufficienti per collegare altre periferiche quali mouse, tastiere e stampanti.

Come dicevamo, per chi possiede un Apple Mac Mini potrebbe essere un accessorio incredibilmente utile, capace di mantenere l’essenzialità e lo stile del computer della Mela, ma rappresenta un’ottima soluzione anche per chi possiede altri dispositivi.

Il case disk HAGIBIS MC25 si acquista a circa 50 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.