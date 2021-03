Haylou GT1 Plus, auricolari stile AirPods su Ebay a 15,29 euro spediti

C’è un’altra alternativa super-economica agli AirPods di Apple: sono gli auricolari Haylou GT1 Plus che, grazie ad un’offerta attualmente attiva su Ebay, si comprano a 15,29 euro spedizione inclusa.

Esteticamente sono simili a tante altre alternative attualmente disponibili sul mercato: sono delle piccole “pulci” che si infilano nelle orecchie, più piccoli rispetto agli AirPods perché non utilizzano un’astina sporgente per il microfono, che comunque è presente e può essere utilizzato sia per rispondere alle telefonate che per interagire con l’assistente vocale.

Si collega agli iPhone e agli smartphone Android tramite tecnologia Bluetooth 5.0, l’ultima attualmente disponibile che offre una serie di vantaggi sia in termini di stabilità del segnale trasmesso, sia per quanto riguarda i consumi energetici. Nel caso specifico la batteria dei singoli auricolari, da 43 mAh, si ricarica completamente in un’ora e mezza e promette fino a 18 ore di autonomia in ascolto musicale, oppure 5 ore in chiamata, o 150 ore in attesa.

La ricarica, come per la quasi totalità degli auricolari TWS in commercio, avviene inserendo entrambi gli auricolari nella custodia fornita in dotazione, che monta una batteria (in questo caso da 310 mAh, ricaricabile completamente in due ore) proprio per ripristinare l’energia delle cuffie quando sono riposte al suo interno.

Musica, chiamate e assitente vocale si controllano tramite sfioramento del polpastrello sulla superficie esterna; a diverso sfioramento corrisponde una diversa funzione: presumibilmente, con il singolo tocco si avvia o si mette in pausa la riproduzione musicale, oppure si risponde ad una chiamata in entrata, mentre con il doppio tocco o col tocco prolungato si dovrebbe poter richiamare l’assistente vocale (Siri se sono accoppiati ad un iPhone).

Gli auricolari Haylou GT1 Plus in promozione utilizzano il chip di Qualcomm con tecnologia CVC per la riduzione del rumore, utile per offrire una maggiore chiarezza delle telefonate negli ambienti rumorosi e affollati. Si possono utilizzare anche in mono, una scelta saggia per chi vuole usarli per tutto il giorno principalmente per gestire le telefonate, potendo così alternare gli auricolari avendo continuità nell’utilizzo e beneficiare contemporaneamente della ricarica di uno o dell’altro.

Sono anche molto facili da usare perché una volta accoppiati con lo smartphone, se si lascia il Bluetooth attivo, basta sfilarli dalla custodia per collegarli automaticamente al telefono e cominciare ad usarli fin da subito. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche principali, sono certificati IPX5, quindi resistono a pioggia e sudore, integrano i codec audio APTX, supportano il formato di compressione AAC con bassa perdita di qualità e sono anche leggerissimi: ciascun auricolare pesa poco meno di 4 grammi.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento li vende toodidy21cn su Ebay a 15,29 euro spedizione (dall’Italia) compresa nel prezzo. Il venditore ha all’attivo quasi 10.000 vendite andate a buon fine e con un indice di gradimento pari al 98,9%. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte.