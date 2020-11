Haylou GT5, gli auricolari true wireless di qualità a 22,93 euro con codice sconto

Quando si tratta di auricolari wireless economici il brand Haylou è certamente tra i più affidabili, proprio perché propone uno dei migliori rapporti qualità prezzo di sempre. Al momento è in offerta a 22,93 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce, il modello Haylou GT5. Clicca qui per acquistare.

A livello di funzionalità, Haylou GT5 propone bassa latenza, rilevamento dell’orecchio, supporto decodifica AAC, supporto bluetooth: 5.0, così da assicurare massima stabilità del segnale e abbinamento veloce e preciso. Propongono un range di utilizzo di circa 10 metri, e permettono di essere collegate singolarmente, così da utilizzare solo l’auricolare destro o sinistro.

Hanno una forma a bottone, quindi risultano ancor meno visibili quando indossate, per via delle piccole dimensioni. Sono fatte interamente in ABS e risultano compatibili praticamente con la totalità degli smartphone ad oggi disponibili sul mercato, sia dispositivi iOS, che Android.

Pesano circa 9 grammi, quindi non si sentiranno quando indossate, e hanno dimensioni davvero ridotte, risultando molto discreti all’orecchio. All’interno della confezione di vendita, oltre agli auricolari e al case di ricarica, anche il cavo USB per la ricarica e tre paia di gommini in silicone di misure S, M e L, per meglio adattare le periferiche all’orecchio.

Solitamente costano quasi 40 euro, ma al momento si possono portare a casa a 22,93 euro, grazie al codice sconto HAYLOUGT5, da inserire nel carrello prima di finalizzare l’acquisto. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.