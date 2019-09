HIMO C20, la bici elettrica Xiaomi con ottime caratteristiche è in sconto del 35%

Amanti delle lunghe passeggiate in bici ecco l’offerta che fa per voi: dall’universo Xiaomi HIMO C20, una bici pieghevole con telaio leggero, motore da 250W e ottime prestazioni. Da un listino di 750 euro, la si acquista in sconto del 35% a 655,29 euro, grazie al coupon F375F46A6118D001.

Xiaomi HIMO C20 ha una struttura brevettata con un design minimale e moderno, lineare e al tempo stesso di grande impatto visivo. Propone un telaio leggero da 20 pollici, ma che assicuro stabilità durante la marcia e in tutte e tre le modalità di guida proposte.

HIMO C20 permette di essere utilizzata come una normale bicicletta, da attivare mediante pedalata tradizionale, ma offre anche una modalità elettrica pura, ossia può essere guidata come fosse uno scooter. In più, naturalmente, offre la modalità a pedalata assistita, che consente al pilota di pedalare senza fare fatica.

HIMO C20 è dotato di un sistema di cambio Shimano a 6 velocità, che regola la velocità di guida. Ad alimentare la bici un motore brushless da 250W, che assicura un chilometraggio di circa 80 Km in modalità assistita, anche grazie alla batteria al litio 18650. Si tratta di un pacco batteria da 2,5 kg, perfettamente nascosto nella trave principale del telaio. Il design estraibile risulta flessibile e ne consente una facile ricarica.

Disponibile nei colori grigio e bianco, offre una distanza dal centro della ruota anteriore e posteriore di 965 mm, una velocità massima di 25 km/h e un chilometraggio di circa 50 km nella modalità elettrica pura. La bicicletta ha un peso di 21,1 chili, e ha dimensioni di 1470 × 610 × 1060 mm.

Solitamente ha un listino di quasi 750 euro, ma al momento con il codice sconto F375F46A6118D001 la si pagherà soltanto 655,29 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.