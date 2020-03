Hisense A5, lo smartphone a inchiostro digitale e-ink per tutti i lettori in offerta a 208 euro

Se siete stanchi dei soliti smartphone e volete davvero qualcosa di diverso, ecco Hisense A5, lo smartphone e-ink, fatto apposta per i lettori. Ovviamente può ospitare una Sim card, quindi permette di effettuare telefonate. Al momento si trova in offerta lampo a 108.08 euro direttamente a questo indirizzo.

Ospita Android a bordo, il che si traduce nella possibilità di installare le app, anche se non ha Google Play Framework installato per impostazione predefinita, quindi sarà necessario lavorare con file APK o installare le app da uno store terze parti.

Principalmente si tratta di un device ottimizzato per la lettura degli ebook. Naturalmente, tra le principali caratteristiche l’autonomia, grazie ad una batteria da 4000 mAh, che assicura diverse settimane di utilizzo.

A livello hardware monta un display e-INK HD da 5,8 pollici, con una risoluzione di 1440 × 720 e una densità di pixel di 278 ppi.

Ha un display retroilluminato per una facile lettura anche al buio. Altre specifiche includono un processore Snapdragon 439 a 8 core, coadiuvato da 4 GB di RAM, mentre la memoria integrata è da 32 GB, con slot di memoria per espanderla di ulteriori 54 GB.

C’è anche una fotocamera posteriore, che ha una risoluzione di 4160 × 3100 pixel, e una camera selfie capace di scattare foto a 1920 × 1080 pixel per effettuare videochiamate su Skype o Whatsapp e per sbloccare il terminale con il viso.

Hisense A5 gode anche di Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, Glonass e Beidou per utilizzare i sistemi di navigazione per trovare indicazioni stradali. Naturalmente dispone di modulo WiFi.

Trattandosi di un dispositivo per la lettura, utilizza un chip HiFi ES9318, in grado di riprodurre audiolibri, musica o podcast. C’è anche un jack per cuffie da 3,5 mm per collegare un paio di cuffie, anche se tramite Bluetooth è possibile collegare un paio di cuffie wireless.

Le dimensioni di Hisense A5 sono contenute in 74,6 × 154,7,95 mm e pesa 157 grammi, dunque molto leggero. A livello software Hisense A5 utilizza Android 9, con skin proprietaria. Non mancano in alto a sinistra notifiche e la barra per il segnale WiFi.

L'offerta è valida fino ad esaurimento scorte