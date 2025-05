Hisense, settimana di sconti sulle migliori TV e piccoli e grandi elettrodomestici

Se dovete comprare un nuovo televisore, magari perché volete aggiungerne uno in una stanza che attualmente ne è priva, o per arredare un casa delle vacanze oppure perché desiderate aggiornarvi dal punto di vista qualitativo e tecnologico andando a sostituire il vecchio modello che avete in salotto, allora fareste bene a dare un’occhiata alle offerte attualmente in corso su Amazon.

Ancora per pochi giorni infatti vi sarà possibile risparmiare fino al 40% su una vasta gamma di modelli di Hisense, dai dispositivi più compatti per camere secondarie o spazi ridotti, fino ai maxi schermi da oltre 80 pollici, ideali per ricreare un realistico effetto cinema.

La promozione attuale include TV QLED 4K in diverse dimensioni, apprezzate per i colori vividi e il contrasto elevato, con supporto a frequenze di aggiornamento fino a 144 Hz che promettono una maggiore fluidità nelle scene più dinamiche e quindi particolarmente utile per contenuti sportivi e videogiochi. A ciò si aggiungono modelli OLED, che offrono invece neri profondi e un controllo preciso della luminosità.

Tra le proposte più interessanti si trovano anche i TV Mini-LED, che uniscono retroilluminazione avanzata e risoluzione 4K per offrire un’elevata precisione nei dettagli, accompagnati da tecnologie come Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive.

Per chi invece cerca un sistema di intrattenimento innovativo, è disponibile anche un modello Laser TV con immagini di grandi dimensioni, ideale per spazi dedicati al cinema domestico.

Quasi tutti i modelli in promozione sono dotati del sistema Smart TV VIDAA, che oltre ad essere facile da usare è anche compatibile con comandi vocali tramite Alexa o VIDAA Voice, oltre a integrare funzioni come la Game Mode Plus. Non mancano i sintonizzatori DVB-T2/S2 con supporto HEVC 10 e la certificazione lativù 4K, a garanzia di compatibilità con i principali contenuti trasmessi in alta definizione.

La promozione

Come dicevamo gli sconti arrivano fino al 40% e con la possibilità di scegliere tra una varietà di soluzioni che combinano qualità dell’immagine, prestazioni e funzionalità Smart. Si tratta quindi di un’occasione utile per chi desidera aggiornare il proprio televisore con tecnologie di ultima generazione, usufruendo di una valida promozione attualmente in corso su Amazon.

Di seguito trovate un elenco delle migliori selezionate dalla nostra redazione. In alternativa potete cliccare qui dove trovate tutte le offerte aggiornate minuto per minuto.

Televisori

Refrigerazione

Cucina

Friggitrici e Piccoli Elettrodomestici

Pulizia del pavimento

Lavastoviglie

Lavanderia

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).