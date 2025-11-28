Black Friday, Hisense TV 65 pollici Mini-LED solo oggi ad appena 499 euro solo per oggi

Amazon sconta oggi in offerta “Wow”, quindi in pezzi limitato e solo per oggi, il Hisense TV 65″ Mini-LED 4K 144Hz, un televisore pensato per chi cerca immagini fluide e colori intensi. Il prezzo passa da 699,99€ a 499,00€, offrendo caratteristiche utili per gaming e visione di contenuti in alta definizione.

Pannello Mini-LED con refresh a 144Hz

Il televisore utilizza la tecnologia Mini-LED per garantire una retroilluminazione precisa, neri profondi e contrasto elevato. Il pannello da 65 pollici supporta la risoluzione 4K UHD e una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, ideale per scene d’azione e videogiochi. Include anche supporto a HDR10+, Dolby Vision e ottimizzazioni AI per l’immagine. Il design sottile con cornici ridotte si adatta facilmente a qualsiasi salotto.

Gaming e contenuti fluidi su grande schermo

Grazie al refresh rate elevato e al supporto per VRR (Variable Refresh Rate), questo modello si rivolge in particolare agli utenti console e PC. La presenza di porte HDMI 2.1 assicura compatibilità con segnali ad alta banda, mentre la modalità automatica a bassa latenza (ALLM) riduce il ritardo nei comandi. È un’opzione adatta anche per chi guarda sport o film d’azione, con una resa visiva più fluida rispetto ai TV standard 60Hz.

Funzioni smart con VIDAA U7

Il sistema operativo integrato è VIDAA U7, che consente l’accesso diretto a servizi di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. L’interfaccia è semplice da navigare e include il supporto per Alexa. Il telecomando in dotazione permette il controllo vocale e l’accesso rapido alle app più usate. È possibile collegare il TV alla rete sia via Wi-Fi che tramite Ethernet per una connessione più stabile.

Il prezzo di listino è 699,99€, ma oggi si acquista su Amazon a 499,00€, con uno sconto netto di 200,99€. L’offerta speciale è valida solo per oggi ed è inserita negli sconti top.

