HomePad, ecco i primi dettagli dell’iPad per controllare la casa

Dell’hub per la casa di Apple si è parlato spesso nel corso degli ultimi mesi, ma con pochi, per non dire nessuno, riferimenti precisi. A lanciare un lampo di luce su almeno alcune delle caratteristiche di base di questo dispositivo è una build di iOS 26 all’interno della quale sono stati individuati riferimenti a nuovi dispositivi per la smart home, tra i quali J490, una sigla che corrispondo proprio al nuovo hub domestico Apple, spesso indicato con il nome non ufficiale di HomePad.

Cosa racconta il codice sulle funzioni del nuovo hub

Il dispositivo associato a J490 sarebbe basato su chip A18, quindi una piattaforma di livello iPhone recente, scelta che suggerisce la volontà di tenere le sue prestazioni, non solo quelle di calcolo ma anche in termini di funzioni, al passo dei tempi.

In particolare la presenza dell’A18 apre inoltre alla piena integrazione di Apple Intelligence, con una versione di Siri più evoluta collegata ai modelli linguistici che Apple ha preso in prestito da Gemini.

La dotazione includerebbe una fotocamera frontale ultra-wide con supporto a Center Stage, pensata prima che per le videochiamate FaceTime, per il riconoscimento biometrico. Il sistema che avrebbe una risoluzione ridotta, sufficiente per identificare le persone presenti nella stanza e adattare di conseguenza contenuti, impostazioni e profili.

Altri rumor precedenti aiutano a chiarire come potrebbe presentarsi questo hub domestico dal punto di vista hardware. L’idea è quella di un dispositivo a metà strada tra iPad e HomePod, con uno schermo quadrato da circa sette pollici e una base con altoparlante opzionale, pensata per adattarsi a diversi contesti d’uso in casa.

Le stesse indiscrezioni collocano il debutto del prodotto in concomitanza con l’arrivo della nuova versione di Siri in iOS 26.4, con una finestra temporale che punta alla primavera, tra marzo e aprile, rafforzando l’idea di un lancio legato a doppio filo all’evoluzione dell’assistente vocale.

Il capitolo finale sul dispositivo misterioso

Accanto all’hub, il codice di iOS 26 rivela anche un secondo identificativo, J229, descritto come accessorio e non come dispositivo con una sua funzione indipendente. Avrebbe sensori multipli, capacità di rilevare suoni di allarme e la presenza di una fotocamera in grado di catturare immagini.

Tutti elementi che portano a ipotizzare che sia la telecamera di sicurezza domestica di cui si è parlato in passato, più che un semplice sensore ambientale. Secondo alcune indiscrezioni Apple starebbe lavorando anche a un campanello smart, ma le tempistiche sembrano più lunghe, rendendo la telecamera l’ipotesi più credibile per questo codice.

Se le due cose dovessero arrivare insieme, Apple potrebbe presentare contemporaneamente l’hub centrale e il primo accessorio del suo ecosistema smart home.