Honor 7s, lo smartphone per i giovani in offerta a 82,34 euro

Ecco lo smartphone giusto da regalare ai vostri figli o, perché no, anche da utilizzare come secondo smartphone. Alla moda, non gli manca nulla, ed è pur sempre Honor, garanzia in affidabilità. Al momento Honor 7s si acquista in offerta a 82,34 euro.

Honor 7s è un l’entry level nel panorama degli smartphone della società, che nonostante il prezzo basso non rinuncia al design e allo stile moderno, proponendo un display Full View per tutti. Adatto a chi non ama i “padelloni” di oggi, propone un’ottima maneggevolezza, con un display da 5,45 pollici, con aspect ratio 18:9, e risoluzione 720p.

Tra le altre caratteristiche presente la funzione “Loud Voice Call”, per nitidezza della voce e chiarezza di ricezione in ogni ambiente e in qualsiasi condizione, e una gestione smart della batteria.

Sotto al cofano, Honor 7S propone una CPU Mediatek MT6739, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 e sulla GPU PowerVR GE8100, affiancato da 2 GB di RAM e da 16 GB di memoria integrata. Lato fotocamera, invece, propone un sensore anteriore da 5 MP, come quello posteriore.

Ottimo per chi punta molto sull’autonomia: Honor 7S propone una batteria da 3,020mAh, supportata dalla tecnologia smart battery. A livello software si basa su Android 8.1, personalizzato con la EMUI, in grado di girare perfettamente, senza lag sull’hardware proposto.

