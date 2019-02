Huawei Honor 8X a prezzo irripetibile nella versione Global: solo 222 euro

Se siete alla ricerca di un medio gamma con caratteristiche da top di gamma, allora vi converrà dare uno sguardo ad Honor 8X in offerta lampo su GearBest, dove al momento viene vendute a soli 222 euro nella colorazione nera, rossa o blu: in sostanza è al momento tra i migliori smartphone per rapporto qualità prezzo.

Honor 8X è un phablet con schermo da 6,5 pollici Full HD+, ma che ha nelle cornici ottimizzate il suo vero punto di forza. Non esiste smartphone di fascia media a questo prezzo che offra cornici così ridotte. La parte frontale è, dunque, totalmente ricoperta dal display, mentre in alto è apprezzabile un piccolo notch, molto più ridotto di quello in forza ad iPhone XS.

A livello multimediale offre una doppia fotocamera posteriore da 20.0MP + 2.0MP, e una camera frontale da 16.0MP, quindi con possibilità di scatto pari a 2340 x 1080 pixel. A livello di caratteristiche tecniche il dispositivo è mosso dal processore Kirin 710 Octa-core a 2.2GHz, supportato da 4GB di RAM e 64GB di ROM, con sensore di impronte digitali sul retro e una batteria mostruosa a lunga durata da ben 3750mAh.

Tanti i sensori inclusi, quale la Bussola elettronica, Sensore di impronte digitali, sensore di luce ambientale, sensore di gravità, riconoscimento viso, sensore di prossimità, Giroscopio, mentre a livello di connettività offre supporto dual SIM e espansione tramite scheda micro SD. Tra le altre, GPS, A-GPS, Glonass, e Beidou, per godere dei servizi di navigazione in modo preciso e puntuale.

Honor 8X si acquista su GearBest a 222 euro nella colorazione blu, nera e rossa cliccando su questo link diretto.

Disponibile anche la versione equipaggiata con 128 GB di memoria al prezzo di 249 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.