Honor Band 4 in super offerta, a 34,99 euro spedita dall’Italia

Honor Band 4, la smart band dedicata agli amanti del fitness, con schermo AMOLED, touch screen e cardiofrequenzimetro.

La smartband si basa su un software proprietario che Honor chiama TruSleep 2.0 scientific sleep e che supporta tanti programmi di allenamento, potendo tracciare le attività più disparate, dal Trekking agli Esercizi a corpo libero, per passare al nuoto e altri sport, con tanto di controllo delle calorie bruciate, numero e frequenza bracciate, velocità, distanza percorsa.

Vanta dei motori per una vibrazione più forte rispetto ai modelli passati, così da avvertire l’utente di eventuali notifiche in arrivo. Leggerissimo, al polso non si sente nemmeno con i suoi 20 grammi.

A livello di caratteristiche tecniche spicca lo schermo AMOLED con diagonale da 0,95 pollici, naturalmente touchscreen e curvo 2,5D. La forma allungata ricorda quella delle fitness band più note, ad iniziare dalla Fit di Samsung. E’ grande 43×17.2mm, resistente all’acqua fino a 5 ATM, e incorpora sensori di movimento a sei assi, oltre al sensore accelerazione e gravità.

Al suo interno è mosso da un chip Apollo3, supporta il bluetooth 4.2 e ha una batteria che assicura quasi un mese in standby, 17 giorni con uso leggero, 6 giorni e mezzo con uso intenso. Tra le altre funzionalità consente il controllo remoto della fotocamera, gode naturalmente del sensore per il monitoraggio del battito cardiaco automatico e della modalità “Trova il mio smartphone”.

Huawei Honor Band 4 è disponibile in Rosa, Nero e Blu.

